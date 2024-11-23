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青壯年離肺癌人數翻倍 台灣癌症基金會籲關注罹癌憂鬱

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師提醒，肺癌初期無症狀，一旦出現症狀通常已是晚期，呼籲民眾除遠離菸害、高汙染環境外，也要把握早期發現、治療機會，並注意確診後的憂鬱症狀。本報資料照片
醫師提醒，肺癌初期無症狀，一旦出現症狀通常已是晚期，呼籲民眾除遠離菸害、高汙染環境外，也要把握早期發現、治療機會，並注意確診後的憂鬱症狀。本報資料照片

截至去年為止，已肺癌高居國人癌症死因首位，長達20年，全台每年超過萬人死於肺癌，已成台灣的「新國病」。11月日國際肺癌防治月，台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，肺癌初期無症狀，一旦出現症狀通常已是晚期，呼籲民眾除遠離菸害、高汙染環境外，也要把握早期發現、治療機會，並注意確診後的憂鬱症狀。

台灣癌症基金會第18屆抗癌鬥士劉德龍，59歲時於某次健康檢查發現罹患肺腺癌。他表示，戒菸10年以上，身體也未感覺到不適，但癌症卻還是找上門，因癌細胞蔓延至頸部淋巴群，手術後失去聲音，所幸狀況會隨著時間慢慢恢復，幾次化療之後，現已經康復。

張家崙說，從國內統計數據觀察，肺癌在40至59歲中壯年族群成長特別快速，從2000年的標準化發生率每十萬人口28.73，至2021年已來到每十萬人口55.84人，人數翻倍，肺癌不再是年長者的疾病，中壯年就應該要特別注意篩檢的重要，呼籲高風險族群應接受肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，早期發現及早治療，可大幅降低死亡率。

據台灣癌症基金會觀察，肺癌病人罹癌後，焦慮及憂鬱情況高於其他癌別。台灣癌症基金會諮商心理師張維宏說，近年來40至59歲的肺癌患者數量相較過去大幅度的增加。此年齡層的病友會遭遇在生涯、經濟、以及家庭角色變化，不論在罹癌後從照顧者轉換成被照顧者，家庭的經濟該如何分工，何時該回到職場、工作的再次選擇，罹癌過程對家庭關係的衝擊都是大難題。過往廣泛的人際脈絡，在這個時候反倒成為病友難以回應的人際壓力來源。

張維宏表示，肺癌病人很可能在病程中出現精神及心理社會的普遍症狀，如悲傷、恐懼、驚嚇、出現死亡的念頭、失眠、性慾降低、從事工作或興趣的意願降低等，病友如發生因焦慮而喘咳情形加劇、持續憂鬱及情緒低落等狀況，必須特別留意，適時尋求協助，可透過電話預約基金會的諮商服務。

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