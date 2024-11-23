健保財務危機 醫界專家：政府負擔、補充保費都應調漲

健保財務緊繃，衛福部健保署日前證實，已著手研擬「健保法」修法，預計補充保費費率調整與一般保費脫鉤，且針對六種補充保費項目制定不同費率。針對健保收入，台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，一般保費、補充保費，以及政府負擔都應該增加支出，讓健保財務收入改善呈現多元微增。

明年度健保總額即將突破9000億元，但如何在總額持續擴大下，增加收入來源成了健保財務的棘手問題。根據去年健保收入來看，75%是來自一般保費收入、補充保費約跟政府負擔各約1成、補充財源占2%、公務預算占3%。

健保署長石崇良日前表示，健保費率目前為5.17%，補充保費費率為2.11%，兩者調整連動，希望修法將兩者調整脫鉤；並且把補充保費現有高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入6項目，依照資本利得及勞力付出訂定各自費率。因為必須修法，相關措施預計2年後上路。

洪子仁指出，如何補上健保的財務漏洞，還沒有明確正式，初步來看有三個可能來源，一個是從一般保費的薪資估所來；一個是政府負擔增加；一個是補充保費增加。

洪子仁說，政府已經承諾2年不漲保費，依照目前現況3年難免保費還是要調漲，建議應該採「多元微增」，不論是政府支出、一般保費、補充保費都應該增加，也減少調整衝擊。同時他也呼籲，兼差所得等不少是年輕族群等生活費來源，費率應該調降。