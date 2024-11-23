本土海外牙醫明隔空較勁 衛福部長重申3重點

本土、海外牙醫近期頻頻交鋒，明天更分別要走上街頭、召開記者會，衛福部長邱泰源今重申，每年海外醫學生回台實習名額維持50個不變，且海外學歷都要經過認證才能參加國考，不論哈佛、劍橋等校學歷都一樣，偏鄉計畫以55個無牙醫鄉鎮為限、以本國學歷優先，尤其鼓勵到地方衛生局服務，也希望衛生所購置牙醫治療儀器和X光等設備，照顧偏鄉居民口腔健康。

邱泰源今天「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，對於要各自發起活動表達訴求的牙醫團體，他仍喊話「政府非常努力要解決長期以來的難題」，以衛福部的立場來說，每年國外牙醫系畢業生回台實習名額，維持50個不變，不管是從哪些地區，畢業於哈佛、劍橋、雪梨或是日本東京大學，都一視同仁，要通過很嚴格的考核。

邱泰源強調，《醫師法》在111年修法通過，從海外回台的畢業生，都需要經過學歷認證，外界擔心的入學時不完整或函授的部分，有11項都會排除，也都會把以前的規定變成現在的法律位階，等於是趨嚴的「關門法案」，「大家可以放心」。

另外，113至116年優化偏鄉醫療精進計畫第二期中，「充實在地牙醫醫療量能計畫」，邱泰源說，去年研議時發現，偏鄉的牙醫師真的比較缺乏，很多鄉鎮的老牙醫也真的都要退休了，所以行政院核定的計畫中，確實有放寬讓牙醫師到偏鄉服務的內容，畢竟偏鄉民眾的口腔健康仍需要被照顧，計畫才會規畫限縮55個鄉鎮無牙醫師執業的鄉鎮，同時強調本國學歷優先，未來如有變動，會做好社會溝通。

邱泰源重申，「沒有醫師執照就會到偏鄉去，這是不可能的」，所以這些到偏鄉服務的牙醫師，一定都會有執照，這是中華民國的規定，不會有密醫的問題，請各界放心；至於這24億的補助，很多其實是用來補助儀器設備，如X光等，尤其鼓勵這些牙醫師可以到衛生所服務、機關能添購設備，如要自己在偏鄉開業也沒問題，不過地點可能需要花一點時間。