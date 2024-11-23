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本土小牙醫明天上街 「前輩」陳時中發話籲理性討論

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
牙醫出身的行政院政務委員陳時中呼籲雙方理性溝通，並說民眾對偏鄉計畫的誤解，政府有義務說明清楚。記者林琮恩／攝影
牙醫出身的行政院政務委員陳時中呼籲雙方理性溝通，並說民眾對偏鄉計畫的誤解，政府有義務說明清楚。記者林琮恩／攝影

波波醫師醫療糾紛讓爭議延燒，反對波波牙醫的本土小牙醫聯盟，不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」，有條件開放海外牙醫生赴偏鄉執業，預計明天上街頭反抗，與國際牙醫聯盟互槓。牙醫出身的行政院政務委員陳時中呼籲雙方理性溝通，並說民眾對偏鄉計畫的誤解，政府有義務說明清楚。

日前台北一名劉姓醫師執行子宮鏡手術時，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，造成患者出血死亡，外界揪出該名醫師畢業於波蘭波茲南醫科大學，即「波波醫師」，掀起國內對波波醫師的爭議。歷年多次舉行記者會反對波波牙醫的本土小牙醫聯盟，再次對外表示，衛福部偏鄉計畫形同為波波牙醫開後門。

國際牙醫聯盟則隔空嗆聲，並將於明日舉辦記者會，理事長林宗億昨說，本土小牙醫不該抹黑是國外學歷醫師，為自身利益傷害偏鄉民眾權益，民眾依法出國留學，不是滔天大罪，網路流傳的波波醫師名單，「不應如此被獵巫、霸凌。」

陳時中今天出席衛福部保護司紫絲帶獎頒獎典禮時說，台灣仍有許多「無醫鄉」，連一家牙醫診所、一位牙醫師都沒有，亟需牙科醫療資源，政府必須設法讓偏鄉民眾，獲得適當、好的醫療，偏鄉計畫因應而生，立意良善，針對外界對該計畫的誤解，政府必須多加解釋，不過自己並不主責牙醫相關業務，相信衛福部長邱泰源會作出最適決定。

陳時中表示，自己在衛福部長任內，於110年提出、112年通過「醫師法」修法關上後門，讓國外醫學院回台的醫學生，必須經過學歷認證才能參加國考、取得醫師執照，相信未來類似爭議會逐漸淡化，呼籲本土小牙醫、國際牙醫聯盟雙方理性討論。

偏鄉 牙醫 醫師

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