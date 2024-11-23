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常住國外照樣要乖乖繳健保費 衛福部長：這樣才公平

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源今表示，基本上國人都應該加入健保，才合乎公平原則。記者陳正興／攝影
衛福部長邱泰源今表示，基本上國人都應該加入健保，才合乎公平原則。記者陳正興／攝影

健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部昨預告，12月23日起旅外國人健保不可停保，出國逾6個月仍要繳費，衛福部長邱泰源今表示，2年來徵詢很多專家意見，基本上國人都應該加入健保，才合乎公平原則，因為上路時間剩1個月，會快馬加鞭執行，且有納保的話，國外使用的醫療服務，也可依規定申報、核退相關款項。

根據現行健保停復保制度，國人若預定出國6個月以上，皆可辦理停保，回台再復保，引發部分人士遭批評「回台爽用健保」等爭議；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保，不過憲法法庭在2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

邱泰源今天下午出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，針對此事表示，因為憲法法庭宣告法律不夠完備，所以這段時間有徵詢許多專家的建議，大致上都偏向讓制度恢復公平，國人應加入健保才符合相關原則，不過現在還在預告階段，民眾有意見都可反應。

畢竟期限快到了，「我們都快馬加鞭」，邱泰源強調，納保能較完整地合乎全民健保的制度，且繳納健保費，國人如在海外有接受醫療，產生的費用即能依規定申報，核退相關費用。

施行細則修法緣起於，在台灣有戶籍的李女自民國91年間長期居留國外，每年農曆春節才返國，陪伴父親過節後即出境，健保署通知依規定辦理復保，李女未處理後，健保署於民國104年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的保險費。  

李女不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲。憲法法庭於2022年12月23日判決，健保停復保制違反法律保留原則違憲，若仍認有維持此制度必要性，應該以法律或法律明確授權的命令訂定，並給予相關機關檢討期，否則應於2年後失效。

健保署 憲法法庭 法律

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