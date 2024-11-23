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土洋牙醫論戰將隔空對決 陳時中：建議多理性討論

中央社／ 台北23日電

衛生福利部偏鄉計劃掀起土、洋牙醫論戰，明天紛紛上街頭、召開記者會將隔空對決。行政院政務委員、前衛福部長，同時也是牙醫界出身的陳時中今天說，建議應多理性討論。

有婦幼診所醫師過去執行子宮鏡手術導致患者死亡，近期被起底是波波醫師，引發討論；另外，本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。

本土小牙醫聯盟日前與衛福部當面溝通破局，揚言11月24日上街頭，國際牙醫校友聯合會則指本土小牙醫抹黑國際牙醫，宣布同天召開記者會將提出3大訴求回應不實指控。

行政院政務委員、前衛福部長陳時中今天出席衛福部第10屆紫絲帶獎頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪時，首先強調偏鄉計劃本身立意良善，台灣還是有些無醫鄉鎮急需牙科醫療，如何讓偏鄉民眾得到適當、好的醫療，這是政府要去想辦法的事情。

至於各界對計劃可能有些誤解，他認為這需要多加解釋。陳時中接著話鋒一轉提到，在他擔任衛福部長任內，進行醫師法修法把「後門」關上，讓學程合理化，尤其是海外學歷都要經過認證才能參加國考部分，相關問題慢慢會淡化，既然現在他不是主責，相信現任衛福部長邱泰源會通盤考量，做出最適決定

媒體追問，可否用牙醫界大前輩身分喊話？陳時中僅低調說，因為他仍有政務官身分，若干擾現在主責單位決定，不是很恰當，但對於明天本土、海外牙醫團體都有活動，他建議：「應該要多理性討論。」

偏鄉 牙醫 衛福部

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