屏基腦中風急性後期照護病房10周年 邀病友回娘家團聚

屏東基督教醫院今日舉辦腦中風病友會，邀請25名病友及家屬回娘家，交流復健心得，了解急性腦中風治療新發展，及長期照顧、社會福利等資訊。現場也準備適合病友的餐點，由營養師指導飲食，希望讓恢復生活自理能力的病友們越活越健康。

屏基神經內科主任陳昶宏表示，腦中風是腦部血流受阻，腦細胞因此缺血壞死，每延遲1分鐘就有200萬腦細胞受損，搶救分秒必爭。發病24小時內利用腦導管將阻塞血塊取出，打通腦血管，減少腦細胞壞死範圍，降低神經功能受損。

68歲劉先生去年11月午睡醒來出現左側肢體無力、偏頭痛症狀，經診斷為缺血性腦中風，立即手術取出阻塞血塊，經過一個月的住院治療及復健，出院時雖步態雖緩慢，但四肢已活動自如，生活可自理。

屏基2014年成立腦中風急性後期照護病房，在病患急性期穩定後，依嚴重程度及恢復潛能，安排病患持續接受密集復健治療，並提供住院及居家兩種復健模式，住院期間中醫科也提供病患同時接受中醫診療。

屏基復健科主任王重元表示，照護病房10年來已協助1058人恢復生活自理能力。另針對經濟弱勢、老老照顧、無人接送的病患，提供居家復健服務，不需久住醫院、不需出門，在黃金治療期在家復健，改善病人失能程度。