影／第二屆飛機盃魔方大賽 桃機北翼天空之城擴大舉辦

第二屆飛機盃魔術方塊大賽今天在桃園國際機場擴大舉辦，參賽人數比上一屆還多，吸引全國還有其他6個國家的好手一同競賽。義美吉盛總經理詹成吉表示鼓勵更多青少年可以投入這個益智的活動，希望將桃園機場的觀景台建構成有豐富元素的地方，讓機場不只是機場，更是豐富的生活圈。

上一屆飛機盃魔術方塊大賽的成功經驗被馬來西亞效仿，並於今年8月在吉隆坡國際機場舉行魔術方塊大賽。今年飛機盃魔術方塊來到第2屆，義美吉盛公司再次扮演推手，與全國魔術方塊教育協會(NCEA)共同主辦，並由吉比鮮釀餐廳(GBA)、昇恆昌免稅商店、長榮航空、昭順鮮果及傑米爾整合行銷有限公司贊助，擴大舉辦賽事。

本屆賽事吸引全球來自6地區及國家共170位選手參賽，除了剛在11月初於馬來西亞舉辦的魔術方塊亞錦賽獲得5階項目冠軍我國好手王楷文、斜轉項目冠軍我國好手楊謙君、SQUARE-1項目亞軍我國好手陳彥安都有參賽，魔錶項目亞洲紀錄保持人新加坡選手Nigel Phang也報名本次賽事，共同競飆。

義美吉盛總經理詹成吉受訪時表示舉辦飛機盃魔術方塊比賽已經是第二年，希望讓青少年從事這種益智有趣的競賽活動，現在多數孩童都在玩手機，這是一個非常正當又有教育意義的活動，鼓勵更多青少年可以投入這個益智的活動，也希望將桃園機場的觀景台建構成有豐富元素的地方，讓機場不只是機場，更是豐富的生活圈。

詹成吉說去年參賽人數是150位，今年提高到170位，有來自7個國家的好手參賽，希望明年能擴大辦理，今年8月馬來西亞的吉隆坡機場也仿效辦理了機場的魔術方塊比賽，也引起很多迴響，希望明年能持續擴大辦理，讓更多台灣及國際上的青少年參加。

本屆年紀最小的參賽者是還在讀幼稚園大班的李悅，他的父親及讀小學三年級的哥哥李悟都是本屆的參賽者，李悅的父親李嘉祥表示當初在疫情開始時，大兒子在家裡找出一顆魔術方塊，然後看著網路影片就可以轉出一個花樣，就從那時開始學習。大兒子跟自己學習半年後就超越了自己，就出去跟外面老師學習，就變得越來越快，小兒子也跟著一起出去比賽，今年三月參加了第一場比賽。