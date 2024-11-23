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夏颱秋颱接力報到 「國民水果」進入產季零售價攀上百元
彰化縣番石榴種植面積排名全台第三，縣內第二大產區社頭鄉因番石榴品種齊全被譽為「芭樂王國」，今年鄉農會與鄉公所合辦社頭農遊芭樂季，邀請達德商工餐飲科製作餐點表演走秀，多元應用社頭鄉農特產品令人印象深刻。
113年度社頭農遊芭樂季今在鄉農會停車場登場，展示社頭鄉栽培番石榴的歷史、現有品種，及今年評鑑得獎的番石榴，鄉農會輔導農村婦女成立21個家政班、700多名班員，設置的尋寶專區展售平日手做的提包、飾品，舞台區有才藝表演，活動相當熱鬧。
社頭鄉農會往年委託學校餐飲科使用社頭鄉農特產品製作餐點，一字排開展示，今年改為走秀，達德商工餐飲一樣用番石榴、龍眼、蜂蜜、濁水米等農特產品製作壽司、曲奇餅、炸物等異國風情料理，經由走秀呈現多元運用的價值。
鄉農會三巨頭理事長蕭成洽、常務監事蕭文鏘、總幹事蕭良珍，和農業部農民輔導司長陳俊言、台中區農業改良場副場長蕭政弘等農業官員、彰化10多名基層農會總幹事都到場。蕭良珍表示，番石榴評鑑已舉辦30多年，今年仍致力提升品質，最近兩年番石榴價格很好，希望今年再創新高。
今年7月過後每月都有颱風，秋颱更是接力報到，即使沒雨也風勢不小，番石榴受損不輕，10月中旬過後日夜溫差拉大，番石榴口感越來越好。縣政府農業處表示，本（11）月下旬番石榴產進入產季，目前價格好，產地每公斤55元至60元，零售每台斤110元至170元，在歷年前列名茅。
昨先舉辦中部地區番石榴評鑑，99組來自全台芭樂一比高下，11名評審團透過果形、甜度等項目評分，社頭鄉芭樂農包辦前三名。評審之一的鳳山試驗所副研究員謝鴻業培育帝王芭樂品種；他說，今年氣候變化大，影響番石榴外觀，產量也少，有心參賽的農民想盡辦法留下有得獎希望的果實，得以促成今年評鑑。
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