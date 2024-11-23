單車教練陳成恩熱血領騎 助77歲退休校長單車環島圓夢

嘉市單車教練陳成恩擔任多所學校單車社指導老師，擁有領騎教練證，10年帶領無數人騎車上山下海及環島圓夢；77歲退休校長賴鎮山經他領騎指導，日前展開12天環島之旅，上午由陳成恩陪騎完成環島最後一哩路，一圓校長7年來夢想。

56歲陳成恩擔任玉山、北園、民生國中及大業實中、協同中學等校單車社指導老師，教導學生騎車禮儀及騎乘技巧等知識，是學生最愛「放風」紓壓課程，10年與學生騎出好情感，培養學生愛騎單車休閒，學生休假日主動邀他騎車，出遊關子嶺、善化啤酒廠、墾丁等景點，是學生家長眼中熱血教練。

單車環島蔚為風潮，點燃許多人夢想。陳成恩說，家住新港，雲林文生高中退休校長賴鎮山，單車人生70歲開始，7年來請他陪騎領騎增進信心，加上勤騎鍛鍊，校長越騎越遠，完成高雄250公里等挑戰後，12日參加「關聖帝君赤兔馬鐵馬環台巡境」祈福活動，從斗六市出發，展開12天環島圓夢之行。

賴鎮山校長昨晚抵達嘉市，一早由陳成恩陪騎出發前往斗六，完成單車環島最後一哩路。賴鎮山說，7年來首次完成單車環島夢想，感謝「恩師」多年用心領騎陪騎，從南騎到北，從本島到離島，前往墾丁、集集、澎湖及金門等縣市，今天得以完成環島夢想。

陳成恩說，拜單車升級及電輔車發明之賜，加上有專業領騎及保母車等配套服務，讓很多人敢以踏出單車環島第一步，完成環島挑戰後，讓許多人人生順利解鎖，充滿成就。