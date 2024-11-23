快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

單車教練陳成恩熱血領騎 助77歲退休校長單車環島圓夢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
單車教練陳成恩（右）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（右二）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供
單車教練陳成恩（右）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（右二）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供

嘉市單車教練陳成恩擔任多所學校單車社指導老師，擁有領騎教練證，10年帶領無數人騎車上山下海及環島圓夢；77歲退休校長賴鎮山經他領騎指導，日前展開12天環島之旅，上午由陳成恩陪騎完成環島最後一哩路，一圓校長7年來夢想。

56歲陳成恩擔任玉山、北園、民生國中及大業實中、協同中學等校單車社指導老師，教導學生騎車禮儀及騎乘技巧等知識，是學生最愛「放風」紓壓課程，10年與學生騎出好情感，培養學生愛騎單車休閒，學生休假日主動邀他騎車，出遊關子嶺、善化啤酒廠、墾丁等景點，是學生家長眼中熱血教練。

單車環島蔚為風潮，點燃許多人夢想。陳成恩說，家住新港，雲林文生高中退休校長賴鎮山，單車人生70歲開始，7年來請他陪騎領騎增進信心，加上勤騎鍛鍊，校長越騎越遠，完成高雄250公里等挑戰後，12日參加「關聖帝君赤兔馬鐵馬環台巡境」祈福活動，從斗六市出發，展開12天環島圓夢之行。

賴鎮山校長昨晚抵達嘉市，一早由陳成恩陪騎出發前往斗六，完成單車環島最後一哩路。賴鎮山說，7年來首次完成單車環島夢想，感謝「恩師」多年用心領騎陪騎，從南騎到北，從本島到離島，前往墾丁、集集、澎湖及金門等縣市，今天得以完成環島夢想。

陳成恩說，拜單車升級及電輔車發明之賜，加上有專業領騎及保母車等配套服務，讓很多人敢以踏出單車環島第一步，完成環島挑戰後，讓許多人人生順利解鎖，充滿成就。

近年來，單車運動吹進幼兒園，陳成恩說，在重視運動家長支持下，許多幼兒園請他規畫單車才藝課程，增進幼兒體能訓練，遠離3C危害。陳成恩笑說，「我是2歲到90歲的單車教練。」

單車教練陳成恩（右）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（左）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供
單車教練陳成恩（右）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（左）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供
單車教練陳成恩（左）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（右）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供
單車教練陳成恩（左）熱血領騎， 助77歲退休校長賴鎮山（右）單車環島圓夢。圖／陳成恩提供

單車 教練 環島

延伸閱讀

報復社會擴大？杭州高校砍出血腳印、珠海行人在斑馬線被輾

女機車騎士等紅燈突被摸私處…上前追攔 單車色男判20天拘役

影／高雄轎車遭轉彎計程車擦撞 衝自助餐牆柱...單車女受傷

單車賞鳥漫遊山海圳 台江國家公園候鳥季登場報名不等人

相關新聞

11月還在穿薄長袖！她嘆「冬天來得好晚」 天氣粉專揭變冷時間點

11月即將結束，一名網友分享，今年好像都還沒有冬天的感覺，每天都還是只穿一件薄長袖就出門，甚至連睡覺都還要開電風扇才睡得著，好奇發問「大家更喜歡夏天還是冬天呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台8線中橫華祿溪段坍方搶通 中午起恢復通行

中橫公路台8線145.3K華祿溪路段昨天因上邊坡坍下3000立方土石，還夾雜大塊石頭，阻斷交通。公路局太魯閣工務段今天上...

夏颱秋颱接力報到 「國民水果」進入產季零售價攀上百元

彰化縣番石榴種植面積排名全台第三，縣內第二大產區社頭鄉因番石榴品種齊全被譽為「芭樂王國」，今年鄉農會與鄉公所合辦社頭農遊...

解決「孤獨老」 衛福部將在4949處社區據點設靈性課程

我國單人、夫婦、單親家庭比率逐年升高，2023年1人家戶比率達36%，衛福部老人狀況調查則顯示，高達3分之1老人選擇獨居...

入秋最強冷空氣下周報到 氣象署曝最冷時間點

東北季風持續影響到明天清晨，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，明天白天到過後，到下周一是東北季風減弱的天氣型態。不過，很快...

今起3天好天氣 下周急轉冷 專家示警：寒意強烈要保暖

周末兩天東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，北部及東部維持陰沉天氣，並伴隨局部地形短暫陣雨，雨勢零散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。