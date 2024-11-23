11月還在穿薄長袖！她嘆「冬天來得好晚」 天氣粉專揭變冷時間點

11月即將結束，一名網友分享，今年好像都還沒有冬天的感覺，每天都還是只穿一件薄長袖就出門，甚至連睡覺都還要開電風扇才睡得著，好奇發問「大家更喜歡夏天還是冬天呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「今年的冬天來的好晚」為題，指出11月都快結束了，每天還是穿一件薄長袖就能出門，好像沒什麼冬天的感覺，不知道什麼時候才會正式換季，但滿喜歡現在不會太冷，也不到太熱的程度，好奇問大家「更喜歡夏天還是冬天呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「這幾天蠻有感變冷」、「馬上就變冷了，拜託別一直下雨」、「這禮拜涼很多」、「下周末就來了！下周末騎車要穿較厚的了」、「你穿長袖已經很有氣氛了，我到現在還是穿短袖欸」、「台灣夏天大概有九個月」、「根本沒有冬天了」、「前幾年都這麼晚啊」。

對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下次較明顯的天氣變化預計是下周二（26日），因鋒面通過後冷空氣南下，下周三（27日）、下周四（28日）最冷，預估可達冷氣團等級，雖然還有一點變數，但可以確定的是「下周就會很有冬天的感覺，大家可以把帥帥水水的冬衣拿出來囉！」。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。