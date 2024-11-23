解決「孤獨老」 衛福部將在4949處社區據點設靈性課程

我國單人、夫婦、單親家庭比率逐年升高，2023年1人家戶比率達36%，衛福部老人狀況調查則顯示，高達3分之1老人選擇獨居，或僅與配偶同住。衛福部次長呂建德說，此現象反應家庭功能已無法回應獨居了老人需求，必須結合社區資源；高齡孤獨是全球關注焦點，社家署已編列預算，將在全台4949處社區照顧關懷據點，開設「靈性課程」。

呂建德表示，短短2個月內，全台新增2萬名長者，截至10月已有445萬3213人，占總人口數19.03%，而台灣家庭組織結構，單人戶比率從2021年10%，上升至2023年為15%，僅夫妻同居的比率，也從13%上升至21%，比率增加快速，造成獨居人口上升的嚴重問題。

根據衛福部老人狀況調查，獨居長者65至69歲者最多，占比29.9%，80歲以上為其次，占28.2%，且以女性較多，占比64.8%。長者獨居的原因，喪偶為最多，占70.1%。

呂建德說，有89.1%獨居長者其實有子女，這反應有些人是「自願獨居」，從過去的養兒防老，轉變為「養老要防兒」，自己已要求社家屬，未來統計數據要區分出自願與非自願同居的情況。

日前行政院主計處統計，獨居老人比率為15.6%，衛福部統計僅有9.11%。呂建德表示，兩者差距是統計方法不同，衛福部統計的比率不僅計算獨居，且要有照顧需求的長者，才會被納入計算。而獨居長者面臨的最大問題，是「老人孤獨感」，這已是全球趨勢，英國任命孤獨大臣、日本也成立孤獨與孤立事務大臣，美國甚至把孤獨視為公共衛生流行病，台灣則有國衛院統計，獨居長者10.3%感到孤獨。

呂建德表示，全台共設置4949處社區照顧關懷據點，是獨步全球的社政系統優勢，目前已涵蓋所有村里63.3%，希望在8年內擴充涵蓋率至100%。未來社區照顧關懷據點，除推動健康促進、老人共餐外，將導入靈性關懷課程，課程內容包括心理學、情緒輔導，除解決老人孤獨、憂鬱問題，也希望教導長輩如何與子女親人互動，並幫助長輩以更正向的態度面對死亡，包括病人自主權利法、安寧緩和條例相關概念，也會在課程中推動。