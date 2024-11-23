助失智長者延緩老化 群創攜手秀傳醫院打造日照遊樂園

群創（3481）光電攜手彰化秀傳醫院旗下秀和苑日照中心，建立AI賦能科技日照示範場域。22日在彰化縣王玟升參議、彰化秀傳黃明和總裁、秀傳醫療體系社區健康發展中心名譽院長陳進堂、群創光電楊柱祥總經理、秀和基金會陳梅鳳董事長、彰化田中鎮蕭淑芬鎮長、成輝光電詹茂華董事長、樂齡智造林翠娥執行長、集仕多梁哲瑋總經理共同見證下正式揭幕。群創光電楊柱祥指出，群創以顯示科技核心，AI賦能，推出科技長照2.0－AI賦能「復健與陪伴」六大解決方案，瞄準日照照護新藍海。

國內失智人口突破35萬大關，推估未來20年中，失智人口平均每天增加48人，平均每30分鐘增加1位失智者。台灣高齡科技照護島營造失智友善社區，國健署7年來共布建1.7萬多個據點，希望幫助失智長者在地老化，刻不容緩。

秀傳集團實現長者在地醫療，有鑑於彰化縣高老化指數(156.62)，每三人就一位老人，名譽院長陳進堂醫師表示，日照服務通常是為了讓家屬喘息、強化長輩身體功能，秀和苑希望打造科技互動遊樂園，長輩不只被照顧，並鼓勵長輩參與生產活動，創作藝廊開畫展，讓生活變得更有活力。超狂照顧新模式在秀和苑花壇、田中實證後，證實有效提升長者活動力，成效卓越，陳院長期許秀和院示範場域，有機會未來將導入其他日照中心與國際輸出。

解決方案一：「我愛秀Show」 AI台語客服機器人

打破台語沒有文字高難度語音辨識，群創光電攜手集仕多開發台語AI陪伴機器人，機器人「我愛秀Show」首次於秀和苑彰化田中亮相！

集仕多透過自然語言處理（NLP）技術，以秀和苑長者與照服員日常對談資料進行AI訓練、了解並回應台語，定期測試AI回應的正確性與流暢性，收集使用者的反饋，不斷優化模型。目前可從簡單問候、到數分鐘的日常對談，透過人臉識別，紀錄長者動態表徵，臨床研究表明，這類陪伴聊天服務有助於促進大腦活化及社交復能，延緩失智與失能的進程。

群創23.8吋超薄雙面觸控公衛顯示螢幕，專為醫療場域設計，具備醫療等級的防窺功能。醫師可透過雙向控制螢幕畫面，決定病患可見的內容，適合進行衛教說明、意見調查、病患簽名等用途，確保病患的隱私不被洩露。

目前許多國內外長照機構，均面臨照顧人力短缺的問題，影響照護的品質。照顧用陪伴機器人對於失智長者具有實質幫助，因有語言地域限制，本案希望透過彰化秀傳體系秀和苑日照中心示範場域平展至台灣一萬多家長照機構，至於亞洲華語國家如新加坡及馬來西亞也是國際推進的目標。

解決方案二：Chat-N-Go移動機器人 導覽陪伴跟著走

近年AI人工智慧已成為全球最熱門的話題，且亦逐漸進入大眾日常生活。群創將首次發表「Chat-N-Go AI顯示器」，結合了群創AGV無人車系統、AI技術平台與人臉辨識功能，突破螢幕只能用手提著或推著走，且透過高度整合AI軟體技術，使顯示器可與人進行對話交流，此次導入秀和苑日照中心，參訪時導覽貴客日照中心服務站點，平日可結合AI秀show陪伴長者邊走邊聊天，未來將可廣泛拓展於教育、社交互動、銷售、行銷、客戶服務和支援等新應用，包括電商、金融、醫療、教育、美術館等多元場域。

解決方案三：AI健身房 虛擬治療師個案追蹤

群創攜手樂齡智造科技開發失智長者體適能互動科技，以110吋P1.9 miniLED影音牆搭載樂齡智造SPOZ智慧體感感測器，多樣的腦力與肢體鍛鍊遊戲，維持心智敏捷，線上治療師提供專業評估，可規劃專屬運動方案，專屬個管師追蹤長輩養成。

解決方案四：AI健腦觸控桌 長者手遊PK超靈活

群創攜手樂齡智造針設計支援6人以上的多點觸控應用，結合益智健腦觸控桌，提供四大認知訓練：反應力、注意力、記憶力、邏輯力等認知能力項目之訓練，透過多人競賽機制與數據整合，提供高互動性即時回饋。設計使用大面積幾何單色圖形：讓使用者可以快速的利用形狀及顏色辨識物件。 群創85吋4K多點觸控桌採用3D梳型濾波，內嵌一體成型強化玻璃，以提高耐用，成為日照長者最佳桌遊夥伴。

解決方案五：AI人機共創InnoCanvas藝廊 激活失智長者創意揮灑

群創InnoCanvas藝術顯示器搭載GPT4o演算法，提供失智長者自由繪畫創作，透過自然語言與AI對話，將可即時生成世上獨一無二、色彩豐富且細膩質感的數位藝術創作，提供失智長者與AI人機互動共創體驗，激發創造力與想像空間。

群創50吋InnoCanvas抗反光技術將畫布和紙張的質感融入數位影像，精細的筆觸、絕妙的色調和質感，抗眩光，栩栩如生的數位影像，彷彿藝術家親臨現場作畫。透過GPT4o生成油畫或未來科技藝術創作，即使在高級的藝術畫廊、博物館和私人收藏中也毫不遜色。

解決方案六：「我是大力士」電子紙復能手拉環輔具