台8線中橫華祿溪段坍方搶通 中午起恢復通行

中橫公路台8線145.3K華祿溪路段昨天因上邊坡坍下3000立方土石，還夾雜大塊石頭，阻斷交通。公路局太魯閣工務段今天上午11時搶通，持續清理路面，預計中午12時恢復通行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，昨天上午邊坡坍方量約3000立方公尺，坍方範圍約35公尺長，因現場持續有雨，今天上午邊坡較為穩定時，有專人監看邊坡狀況，積極搶修，在上午11時搶通。

不過，搶通初期災害路段路面顛簸，不利行車，目前還在持續清理路面，並加強路側安全防護，將依原定期程，中午12時起依原管制時段恢復通行。

太魯閣工務段表示，目前中橫多處還在災後搶修，關原至天祥（114.6K~167.4K）及天祥至太魯閣（167.7K~184.5K），維持每天3次放行，放行時段為上午8時至9時、中午12時至下午1時，及下午4時至5時30分，之後只出不進，晚間6時30分到隔天上午8時夜間封閉。

另華祿溪路段附近的147K因為路基災害路幅狹窄，新白楊至洛韶（140K~151K）限重3.5噸以下車輛通行，待完成路基加固後再行評估解除或調整限重措施。