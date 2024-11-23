「孤獨的守護者」 他駐守燈塔16年揭離島生活神秘面紗

交通部航港局燈塔主任管理員楊雅量，擔任燈塔管理員16年，曾駐守本島及離島的基隆燈塔、彭佳嶼燈塔、東吉嶼燈塔、蘇澳燈塔、富貴角及東引島燈塔等6座燈塔，默默守護船隻海上航行的安全，他說自己就像「孤獨的守護者」，在島上就是要學會孤獨，下班後還是在島上繞，海上捕魚、海泳成為他最為拿手的技能。

基隆市政府「基隆Podcast」節目，今邀楊雅量分享燈塔管理的酸甜苦辣，並揭開這個神秘職業的面紗。楊雅量說，他原來在民間單位工作，因有氣喘後來轉考公職，一開始分發到海關工作，先擔任緝私，後來管理燈，目前調回基隆燈塔。

「在島上沒有人跟你說話，一待就是半個月，一定要學會孤獨。」楊雅量說起駐守離島的日子，下了班還是在島上，只能島上繞來繞去，或者去海上游泳，這樣看海一待就是15天，因此學會海泳和海上捕魚的技巧。

在離島的燈塔半月的駐守期，所有的食材和生活用品都必須自己事先準備齊全，不夠的就要自己想辦法，他形容島上生活是一種遠離喧囂的寂靜，但也因此更貼近自然。靠山吃山、靠海吃海，常捕魚或採集島上資源。

楊雅量說，燈塔的管理機器無法完全取代，需要隨機應變，很多突發情況要仰賴燈塔守護員補救，比如有時會燈塔會因過熱無法轉動，必須手動排除。他的燈塔工作包括設備維護、除草、油漆、泥作及木作，甚至連燈塔的建築巡視和保養也都得一手包辦，他笑稱「燈塔的一切，就是我的一切。」

楊雅量多年來在外島燈塔，曾遇過船雙擱淺協助救援，還有一次遇到颱風有17級風，連鐵門都被吹垮，島上滿目瘡痍。楊雅量表示，隨著多數燈塔轉為古蹟的文化資產，維護工作也很重要，巡視建築結構和設施成為日常任務之一。