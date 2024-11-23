入秋最強冷空氣下周報到 氣象署曝最冷時間點

東北季風持續影響到明天清晨，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，明天白天到過後，到下周一是東北季風減弱的天氣型態。不過，很快在下周二鋒面南下，伴隨冷空氣影響，預計下周三至周五清晨將是入秋以來相對冷空氣影響比較明顯的時間。最冷時間點是下周三晚上到周四清晨，不排除北部平地低溫只有13、14度。

今天主要還是受到中國大陸北方冷高壓影響，所帶來的冷空氣；今天東北季風影響下，北部和東半部雲量偏多；西半部為背風面，屬於多雲到晴、比較穩定的天氣型態。

未來降雨趨勢，目前降雨帶出現在海面上，大台北東側山區和宜蘭地區偶有零星降雨，預期到下周一降雨型態類似，基隆北海岸、東半部降雨機率比較高。明天白天到下周一雖然是東北季風減弱的天氣型態，不過宜蘭偏山區不排除有局部較大雨勢出現。今起3天西半部多雲到晴，比較穩定的天氣。

下周二天氣將有比較大的變化，主要受到鋒面通過，後續東北季風增強，中部以北地區和東半部地區、南部山區不排除有短暫陣雨出現。不過，鋒面通過之後，雨勢會更明顯趨緩；主要是冷空氣影響期間，屬於比較乾冷的冷氣團性質。

溫度趨勢部分，今明兩天受到東北季風影響，北部、宜花地區整天介於18至24度，感受上比較涼，後續隨著東北季風減弱到下周一，氣溫稍微回升2至3度。下周二之後，整體溫度持續下降，下周三至周五清晨，低溫只有16至18度；最冷時間點是下周三晚上到下周四清晨，北部平地低溫降至13、14度，其他地區14至16度，務必做好保暖措施。下周五白天溫度有明顯回升趨勢。