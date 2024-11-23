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親愛愛樂進駐台鐵竹東舊宿舍 打造音樂園區明年啟用

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
竹東車站舊員工宿舍今年初由「親愛愛樂」進駐。圖／台鐵公司提供
竹東車站舊員工宿舍今年初由「親愛愛樂」進駐。圖／台鐵公司提供

台鐵竹東車站東側廢棄閒置多年的舊員工宿舍曾改造成「竹東文創藝術村」，一度被讚譽為「創夢基地」，後來因經營不善被譏為「蚊子館」。今年初由「親愛愛樂」進駐，打造竹東音樂園區，設立實驗教育場域、音樂教室、展演廳等，預計明年起陸續營運。

台鐵竹東車站東側廢棄閒置多年的舊員工宿舍曾由新竹縣政府承租，改造成「竹東文創藝術村」，在2017年底開幕營運，後因經營不善交還台鐵，台鐵一度再成功招標新廠商，但又受疫情影響於去年提前中止合約，甚至成為燙手山芋。

台鐵表示，竹東車站舊員工宿舍隨著今年初「親愛愛樂」進駐而大幅改變，「親愛愛樂」來自泰雅族與賽德克族的原鄉-親愛村部落，由創辦人陳珮文與王子建發起，引領原民孩子們進入音樂殿堂，隨後又成立親愛音樂藝術實驗教育機構，持續原民孩子國中及高中階段的音樂職業教育。

台鐵指出，今年起「親愛愛樂」和台鐵合作，利用竹東站舊宿舍群為基地打造竹東音樂園區，設立實驗教育場域、音樂教室、樂器銀行、展演廳、遊學寄宿舍、藝術展館、以及遊客餐廳、小物市集、便利商店、咖啡店等生活設施，預計明年上半年逐步營運，開展原民協助、音樂教育、產學合作、觀光遊憩、以及地方創生等綜合項目。

台鐵公司董事長杜微日前至竹東園區拜訪「親愛愛樂」，與執行長熊其娟就音樂園區建置進度及合作規劃交換意見。杜微表示，竹東園區具台鐵內灣支線地利之便，明年音樂園區開展，台鐵會搭配親愛愛樂曼妙音樂，鐵道特色，加上竹東內灣客家風情，使內灣支線成為新的音樂能量線。

竹東車站舊員工宿舍今年初由「親愛愛樂」進駐。圖／台鐵公司提供
竹東車站舊員工宿舍今年初由「親愛愛樂」進駐。圖／台鐵公司提供

台鐵 宿舍 音樂

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