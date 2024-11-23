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下周三傍晚轉乾冷 賈新興：首波冷氣團、全台降溫有感探11度低溫
下周不排除入冬首波大陸冷氣團報到。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三傍晚起轉乾冷，當晚起有受第一波大陸冷氣團影響的機率，全台降溫有感，中南部日夜溫差大。
明天宜花有局部短暫雨，大台北東側亦有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。他說，下周一氣溫回升，宜花山區有零星短暫雨，午後苗栗及台中山區有零星短暫陣雨。下周二，受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降並有局部短暫雨。
賈新興表示，下周三受鋒面及大陸冷氣團南下影響， 各地氣溫下降，台南以北及宜蘭有局部短暫雨， 傍晚轉乾。下周四，宜花仍有零星短暫雨。下周五至下周六，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。
賈新興表示，預估最低溫出現在下周四深夜至下周五清晨，以及下周五深夜至下周六清晨，台北站低溫有接近或低於14度的機率，苗栗以北空曠地區則有接近11度上下的機率。12月1日至3日，花蓮山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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