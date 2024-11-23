78歲嬤走路「卡卡」難排尿 神明指示勇敢就醫擺脫宿疾

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林新旺說明，一名阿嬤子宮垂墜在陰道口，為最嚴重的子宮脫垂第4期。圖／台中醫院提供
醫師林新旺說明，一名阿嬤子宮垂墜在陰道口，為最嚴重的子宮脫垂第4期。圖／台中醫院提供

台中一名78歲婦女為宮廟虔誠志工，今年初出現走路卡卡、解尿困難，起初不好意思跟家人說，只好擲筊問神明，經神明指示她「勇敢就醫」，發現是四期子宮脫垂，經接受子宮復位與陰道修補手術，擺脫宿疾，她還經驗分享，鼓勵老姊妹們勇敢就醫。

衛福部台中醫院婦產科醫師林新旺說明，患者就醫時站著不需用力，整顆約15公分子宮垂墜在陰道口，是最嚴重的四期子宮脫垂，因子宮長時間磨擦陰道也造成陰部紅腫、子宮頸潰爛，甚至壓迫到尿道變形，如廁必須推開脫垂子宮才能解尿，生活不便。

林新旺先幫患者將子宮推回正確位置，利用不可吸收的線懸吊子宮到薦骨棘韌帶上，患者在接受陰道修補手術，一次解決困擾她多時的子宮脫垂、改善排尿及走路卡卡的困擾，婦人頻頻感謝醫師讓她術後恢復正常生活，鼓勵老姊妹們有同樣困擾要勇敢就醫，也謝謝神明給她就醫的勇氣。

林新旺指出，根據統計顯示，五個女性中就有一人有子宮脫垂困擾，子宮脫垂是許多懷孕生產、或工作需長期搬重物女性，中年後經常面臨的骨盆腔肌肉鬆弛導致子宮等內臟掉出陰道外的退化性疾病，其實只要進行「棘韌帶懸吊術」微創手術，醫師從陰道口將子宮推回骨盆腔正確位置後並修補韌帶，住院治療三天就可以解決生活困擾。

林新旺呼籲，女性預防骨盆腔肌肉鬆弛，平時可以透過凱格爾運動，加強訓練骨盆腔肌肉的彈性，可預防肌肉鬆弛與應力性尿失禁，但一旦出現有漏尿、子宮脫垂問題應立即就醫，找醫師檢查並治療，才可以維持自己良好生活品質，健康生活。

子宮 微創手術 醫師

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