旅客不知這家5星飯店暗藏愛心 只要入住自動捐助世展會

雲林縣唯一的劍湖山5星級渡假飯店，與世界展望會合作推行公益住房行動，透過顧客住房，飯店公益提撥捐款方式為弱勢孩童助學，7年下來飯店與顧客共捐出29萬7458元善款，很多客人都還不知自己入住5星飯店，還無形中行善公益，幫了不少學童度過求學難關。

總經理曾慶欑表示，劍湖山飯店長期默默投注公益，即日起到12月30日，不限房型，只要顧客入住，飯店即提撥200元支持世展會推行國內兒童助學行動，「你住房、我捐款、住愈多、捐愈多」，也邀請關懷孩童的民眾將劍湖山飯店列入雲嘉旅遊的優先選項，住5星房兼做愛心，意義非凡。

世展會中區處長胡婉雯今天帶領雲林16名兒童，到劍湖山飯店小小廚神現廚藝，國際崇她社雲林社長謝婷如等人也陪伴孩子學廚藝，創社長廖文秀說，透過小廚神料理體驗，開啟他們對飯店業及烹飪的想像，尤其孩子在飯店西餐主廚陳世霖指導下，把親手完成的披薩料理帶回家與家人分享，更令人感動。

胡婉雯指出，近年經濟不景氣衝擊，求助的家庭數量日增，但愛心挹注的能量卻遞減，世展會在雲林共服務近1800名兒童及家庭，感謝劍湖山飯店為弱勢孩子建構傳遞關懷與愛的平台，每位住房的顧客更是無形中幫助孩子，她誠摯邀請社會大眾響應公益住房行動，讓孩子在學習路上有機會追尋夢想。

就讀小5的「小言」，父親車禍造成癲癇無法工作需長期吃藥，家中靠在國小當廚工的媽媽一肩扛起，為支應生活及兩個孩子教育，母親假日還接單兼賣水餃，「小言」也都會主動當媽媽的好幫手，在世展會協助下，一家積極正向面對生活。

讀小三「心心」的父親肝病過世，母親獨力扶養她和妹妹。母親又是心障者，在在醫院當清潔工微薄收入持家。懂事的心心勇敢樂觀且學習能力強，課業表現佳，小小年紀就懂得幫母親分憂，幫忙照顧幼小妹妹，深獲師長肯定。