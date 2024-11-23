今起3天好天氣 下周急轉冷 專家示警：寒意強烈要保暖

周末兩天東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，北部及東部維持陰沉天氣，並伴隨局部地形短暫陣雨，雨勢零散不大；中南部則為晴或多雲天氣。

清晨仍有涼意，林孝儒表示，平地最低溫約15至18度，白天稍有回溫，但北部及東部回升幅度較小，預測高溫約20至23度，中南部高溫則可達26至28度，南來北往需稍加留意氣溫變化。

他說，明天的天氣型態會與今天較類似。而下周一則為高壓迴流偏東至東南風環境，各地普遍為晴時多雲天氣，北部及東北部有較明顯的回溫，東部降雨也將大幅減緩，為近期各地天氣都較穩定的一天。

不過，林孝儒表示，下周二即將伴隨一波鋒面通過後東北季風增強影響，迎風北部及東部將再度轉為陰有短暫陣雨的天氣，且隨鋒面通過後，下周三中層水氣增多下，中南部也將有局部短暫陣雨的可能。此外，各地氣溫將迎來一波下滑，北部及東部降溫幅度尤其明顯，且下周三晚至下周四隨北方乾空氣移入，環境轉乾且降雨減少，但輻射冷卻效應將加強，使低溫更進一步下降，有機會接近或達冷氣團標準。

林孝儒提醒，下周各地氣溫下降幅度明顯，早晚寒意更為強烈，尤其北部及東部清晨的冷意將更有感。天氣轉冷時正值流感高峰期，需留意對老人及孩童健康的影響，做好保暖；外出時適時增添衣物，減少天氣變化帶來的不適影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。