把握周末好天氣 吳德榮：下周三迎首波冷氣團 探11度以下低溫

今晨大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天截至目前為止最低溫為新北石碇15.6度、宜蘭羅東16.5度；各地區平地最低氣溫約在16至19度。

周末兩天東北季風影響，吳德榮表示，大台北東側及東半部有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼。今天北部16至23度、中部18至28度、南部19至30度、東部17至30度。

吳德榮表示，下周一為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

下周二鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，吳德榮表示，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台灣轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，下周三至周五冷空氣影響，下周三苗栗以北、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，下周四、周五各地晴朗穩定，日夜溫差大；下周四、周五清晨及夜間，本島平地將出現11度以下的最低氣溫，台北測站亦將降至14度左右，將是首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣。