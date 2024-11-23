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下周三起冷氣團南下 低溫探1字頭 月底又有冷空氣襲台

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；11月30日至12月2日另一波冷空氣影響，各地天氣偏冷。本報資料照片
下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；11月30日至12月2日另一波冷空氣影響，各地天氣偏冷。本報資料照片

今天持續受東北季風影響，不過，中央氣象署表示，水氣再減少，迎風面桃園以北、東半部地區為多雲到陰的天氣，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率會較高一些，而中南部地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。

溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，普遍為18到20度，今天桃園以北及宜蘭整天氣溫介於18到21度，竹、苗及花蓮白天高溫為23度左右，其他地區則可以來到26至28度，感受較溫暖；馬祖氣溫為16到18度，金門18到21度，澎湖21到23度。

明天至下周一東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，降雨較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天氣溫稍回升，下周一回溫較明顯，北部及東北部18至26度，花東20至26度，中南部19至29度；澎湖21至24度，金門18至24度，馬祖17至20度。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；北台灣有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下半天水氣漸減少，逐漸轉乾冷。北部及東北部15至19度，花東18至22度，中部16至22度，南部18至24度；澎湖20至21度，金門16至20度，馬祖16度左右。

下周四至周五清晨持續受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，下周五白天起冷空氣稍減弱，各地白天氣溫稍回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區零星降雨。北部及東北部13至21度，花東15至22度，中南部15至26度；澎湖20至21度，金門16至20度，馬祖15至16度。

11月30日至12月2日另一波冷空氣影響，各地天氣偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣溫 馬祖

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