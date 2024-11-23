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馬祖15.1度低溫 水氣減少、白天氣溫回升 下周二再變天
清晨東北季風影響，馬祖今天凌晨1時51分出現15.1度低溫，其次是新北市國五S006K測站15.6度。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天維持東北季風，水氣有進一步減少，迎風面局部降雨，以基隆北海岸、東北角及宜蘭為主，其他地區為多雲到晴。北部及東北部偏涼，白天高溫20至23度；中部南部溫暖，早晚需注意保暖。
下周一東北季風減弱，風向轉東風，降雨範圍縮小，白天溫度回升。北部及東北部高溫24至26度，花東26至28度，中南部28至30度。
下周二至周三新一波鋒面通過，東北季風再度增強，北部及東半部轉涼並有短暫陣雨，中南部影響較小。下周三華南雲雨帶通過，北部、東半部及中南部山區可能有局部降雨，氣溫下降。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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