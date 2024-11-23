機場管理應隨潮流改變 學者：設專區分流 非一味防堵

學者認為，現今叫車多元化，機場管理應隨消費潮流改變，不能一味用取締防堵，建議修法或仿高鐵站設分流、專區，而非墨守成規。

樹德科大觀光管理系助理教授楊志中說，大陸許多大城市機場因排班計程車費用較高，旅客也可叫網約車，但須到機場外搭乘；台灣高鐵各站也有排班和一般計程車分流載客，機場可援用這些經驗。

楊志中說，管理應隨消費潮流改變，而非一味防堵，和消費者使用習慣背道而馳，才會造成民怨。現在已有多元計程車，管理應更人性化，建議航站可擇定空間讓多元計程車停用。

高雄餐旅大學校長陳敦基說，各國開放網約車進駐機場載客的環境條件不一，在美國叫網約車方便，價格彈性；台灣與日、韓幅員小，人口密集，機場開放網約多元計程車的態度相對保守，但若能像排班計程車經過篩選、要求素質，對旅客而言也不失為另一種消費選擇。

樹德科技大學行銷系教授黃慶源說，高鐵站有排班與一般計程車分流，現在許多遊客買旅行社方案或用信用卡，都加贈計程車服務，依現行法規就會造成困擾，建議修法開放預約計程車可進入機場。