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冷眼集／准了又要禁 交部打臉自己

聯合報／ 記者石秀華
高雄國際機場不准多元計程車載客。圖為機場排班計程車候車區。記者石秀華／攝影
高雄國際機場不准多元計程車載客。圖為機場排班計程車候車區。記者石秀華／攝影

在現行法規的禁錮下，國內三座國際機場至今仍限制只能由排班計程車載運入境旅客，完全無視民眾叫車多元化的消費習性，諷刺的是，開放多元計程車政策的是交通部，限制排班計程車才能接客的也是交通部，這應該是交通部民航局自己把臉打腫的主因。

隨著多元競爭時代來臨，計程車業近年來競相訴求以品質取勝，多元計程車除了強調App叫車方便、價格優惠，車輛新穎、車上的服務品質也讓乘客有感，逐漸擄獲消費者的心。因此，在自由市場機制和旅行業買機票送接送等促銷活動的刺激下，多元計程車也成旅客叫車的選項之一。

但旅客想在機場用App叫車，卻卡在「民用航空機場客運汽車管理辦法」，禁止非排班計程車空車進入機場載客，明顯違逆消費者自由且多元選擇的市場潮流，更牴觸多元計程車開放政策。

至於民航局辯稱，現行法令規定是為了保障排班計程車的載客率，則容易給外界「圈地」自重的負面觀感，而不是以服務品質取勝。

入境旅客目前唯一的選擇是排班計程車，強制起跳價一三五元，與一般計程車起跳價約八十五元多了五十元，這五十元正是排班計程車的「停留服務費」，難怪被譏為「出國懲罰稅」，許多旅客恐怕也不甘多付這筆錢，寧用手機App叫多元計程車。

民航局的法規跟不上消費者習性與科技潮流，一般計程車及多元計程車要進機場載客，只能載五親等內的親人，且必須帶戶口名簿等證明供警方查核，這「世界罕見」的怪現象，號稱ＡＩ行動內閣的行政團隊還看得下去嗎？

機場 計程車

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