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機場禁多元計程車載客 法令不便民

聯合報／ 記者石秀華宋原彰周湘芸／連線報導
高雄機場依規定只有車頂燈有「高雄機場」排班計程車才能載客，警方最近加強取締非排班計程車，再度引發市場自由競爭爭議。記者石秀華／攝影
高雄機場依規定只有車頂燈有「高雄機場」排班計程車才能載客，警方最近加強取締非排班計程車，再度引發市場自由競爭爭議。記者石秀華／攝影

現行法令規定高雄、松山、桃園三座國際機場只准排班計程車載客，禁止空計程車進入及攬客，航警局近日在高雄國際機場加強取締非排班計程車載客，遭作家苦苓發文批評，旅客不能預約多元計程車到機場載客是「世界罕見」；航警局及航空站均指，除非交通部修法，否則仍會依法取締，維護航站候車秩序。

航警局高雄分局指出，依民用航空機場客運汽車管理辦法等規定，非排班計程車不得進入機場、攬客，否則最高可罰三千元，如果非排班計程車進機場接親友，須附相關證明，且限五親等以內。

多元計程車楊姓司機不滿地說，法規只保障機場排班計程車，非排班計程車不能進機場載客，旅客也無法自由選擇，被強制搭排班計程車，規定已不合時宜，應該修法。

高雄機場排班計程車自律委員會長林柄孝說，機場排班計程車已成立卅餘年，平均每天超過一百輛非排班計程車違法載客，排班計程車二成生意被搶走，爭議不斷。

林柄孝說，機場入口設立空計程車禁止入內標誌超過十年，但常有非排班計程車違法停在停車場載客，影響民眾停車權益，部分駕駛就地起價或有旅客在非排班計程車上遺失物品、距離太近遭拒載等糾紛，甚至深夜載客安全問題，委員會都無法介入處理。

林柄孝說，桃園國際機場也禁止非排班計程車載客，當地車行接到機場旅客電話也不會派車進機場；目前高雄機場自律委員會有三百四十五名會員，沒有總量管制，每名駕駛都可登記，但許多人不想被規範，硬是要違規載客。

苦苓在臉書貼文指入境小港機場，旅客不可以用Ａｐｐ預約Uber來載，多元計程車完全不准進入機場載客，入境旅客唯一選擇是排班計程車，強制起跳價一三五元，質疑是「出國懲罰稅？」世界罕見。

國民黨立委柯志恩希望民航局能兼顧民眾選擇不同運具的權益，研議修法；民進黨立委許智傑也認為法規不准多元計程車進機場已不適用，已要求民航局研議修正方案。

交通部常務次長林國顯指出，現行規定主要是希望入境旅客全天都有計程車可搭，讓排班計程車無論尖離峰都要定期排班，既有權利也有義務，限制多元計程車僅能載客進來，不得載客出去，是保障排班計程車的載客率。他說，過去桃園、松山機場也有類似爭議，民航局開過幾次座談會仍無共識。

松山機場 桃園機場 計程車

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