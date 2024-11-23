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健康你我他／逗媽媽開心 合唱「我只在乎你」

聯合報／ 文／徐正雄（新北新莊）
母親手腳受傷，外出都須由家人陪同。圖／徐正雄提供
母親手腳受傷，外出都須由家人陪同。圖／徐正雄提供

母親手受傷，搭公車時又不慎跌倒，這幾個月來進出醫院十多次。老人家復元慢，手腳皆受傷的她，外出都由家人陪同，且大都在住家附近市場和公園活動，讓之前總是獨自搭公車四處趴趴走的她很不習慣說：「你們都把我當成犯人。」

母親因處處受限，心情鬱卒，我們也跟著不開心。前陣子陪母親看電視時，看到大家瘋搶周杰倫和劉德華演唱會門票，忽然想起母親年輕時很愛唱歌，於是和母親聊起她那時代的流行歌曲。

母親眼睛一亮，嗓子一提，隨口唱起「郊道」、「嘆十聲」、「王昭君」等，很難想像沒讀過書、講話有點台灣國語的母親，唱起國語歌竟是如此字正腔圓。可惜這些歌對我而言太遙遠又陌生，我無法唱和，只能把歲月的巨輪再轉前一點，當母親唱到一個段落，我便唱起鄧麗君的「我只在乎你」。

這首1987年發行的歌曲，當年轟動台灣，超越齊秦的「大約在冬季」和張國榮的「倩女幽魂」，日文版稱為「任時光從身邊流逝」，也在日本引起共鳴。這首歌對很多人來說可能是老歌，但卻是母親記憶中的新曲，也是我們母子倆可以合唱的交集。雖是情歌，其實也能套用在親情上。

看著電視上，劉德華在舞台上載歌載舞，我們母子倆卻在唱著鄧麗君的金曲，感覺十分魔幻，也讓心情隨著歌曲漸漸釋放。

公車 母親

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