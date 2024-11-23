陳傑憲被球砸…遇到瘀腫 記得別揉搓

世界12強棒球賽複賽昨天中華隊遇上美國隊，中華隊長陳傑憲遭觸身球砸到腳，經超音波檢查有些瘀腫狀況。美國打擊手托馬斯、中華隊江坤宇也分別挨了觸身球。

運動傷害中最常見的扭傷、拉傷，臨床表現也會瘀腫。「瘀腫」也常發生於日常生活中的撞傷、跌傷，按照受傷程度造成皮下組織或肌肉組織不同的血腫，起初血塊缺氧還不嚴重時呈現暗紅色，逐漸變成紫紅色，最後變成黃色，逐漸擴散、吸收。

運動過程中或是日常生活，遇到瘀腫時，應先確認傷勢，有沒有骨折、部位活動度、有無傷口等，再根據是否持續運動或休息，給予合適的處理方法。

當下可以利用彈性繃帶或貼紮材料直接加壓受傷處，可止住皮下出血，有助於改善關節腫脹和組織出血；或是冰敷幫助血管收縮、減少出血、腫脹疼痛，每冰敷15分鐘休息一下，以免凍傷。後續處理方式，包含熱敷、按摩、塗抹瘀青藥膏、增加受傷處肌肉延展性、復健儀器治療等。

針對瘀腫有許多處理方式，可選擇最適合自己的，但切記受傷當下，不要立刻揉搓，揉搓可能會讓血管破裂得更嚴重、出血更大片。