愛肝達人站／美的教練讓您動心忍性？

老李整天坐辦公室，懶得動，肚子日益大起來，慢慢形成濟公型體型。想不到二個月前開始，一向不愛動的他，突然一有空就到健身房報到，身材也慢慢纖細起來。老婆不解，以為中了什麼邪，偷偷跑去健身房查看，原來這家健身房的教練，個個身材姣好，臉蛋又美。他老公的教練自然也不例外，也難怪這家健身房生意那麼好。

「好好色，惡惡聲」這是人的天性。同樣的去健身房或去上課看到教練美麗、老師漂亮，學生也會學得比較起勁。所以商場上，代言人都是找俊男美女為代言人，以美麗的視野吸引顧客。

人有很多天性，除了愛美外，愛吃美食甜食也是一般人的天性，近年國人得糖尿病的人愈來愈多，幾乎成成為最常見的國民病。血糖居高不下讓你全身器官浸泡在糖水內，久而久之血管容易硬化，進而引發心臟病及腦血管疾病。偏偏市面上的飲料大多加了甜頭，有加糖的比沒加糖賣得較好，而甜的通常又比較可口，但也埋下了目前青少年肥胖、中年糖尿病病人發生率增加的主因。

除了人的天性愛吃甜食外，喝咖啡飲品也是這些年來國人的最愛，尤其咖啡像嗎啡一樣會讓人上癮，因此喝咖啡人口愈來愈多，也因此近年來國人胃食道逆流者愈來愈多，嚴重者引起食道灼傷，甚至引發食道癌。

總之，了解人的天性上的弱點，盡量用理智加以克服，是健康長壽的必要條件。