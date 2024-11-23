2024退休力大調查／「好客廳」藏在社宅裡 歡迎不同世代

廢棄五十多年的警察宿舍，改建後成為青銀共居的「高雄市大同社會住宅」，位於一樓的社區關懷據點便是「林投好客廳」。樓上許多社宅住戶與鄰近民眾可在餐桌上一同吃飯、分享私房菜；周末舉辦市集，青年住戶帶著孩子參與，平時也變身成社區小孩的安親班，許多孩子放學來寫功課，會與長輩互相陪伴。

超高齡社會將來臨，建構高齡自主參與、在地共生社區、世代共融等社區願景，刻不容緩。「林投好客廳」即是共生社區的實踐，打破照顧者與被照顧者界線，讓社區裡每個人發揮自己能力，互相幫助。

高市林投里三成里民超過六十五歲，高雄市都發局四年翻修位於大同二路和自強二路交叉口的廢棄警察宿舍，作為大同社會住宅，是全市首個強調「青銀共居」的社會住宅。大樓後方委由社會局經營「林投社區照顧關懷據點」，弘道基金會承接經營後，將服務對象從長輩，延伸至不同世代，打造出共生據點「林投好客廳」。

一路打造好客廳的社工員翁弘育說，以往社區關懷據點以長者為主，但好客廳讓不同世代的青年、老年、幼童都進來，許多平時與同住家人疏離的民眾選擇到好客廳，在與鄰里互動中逐漸找到成就感。

一位住在社宅的低收入聽障老先生，去年同住兒子在家中休克身亡，老先生選擇來到好客廳，每天幾乎待在角落看著大家、偶爾幫忙拿桌椅，社工觀察他吃飯等情形，協助領藥回診，其他住戶也一起幫忙照顧。這裡有爺奶的溫暖、孩子的笑聲，是社區的好客廳。