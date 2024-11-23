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2024退休力大調查／楊宏裕高中顧兩老 幸好還有外援

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
廿六歲的楊宏裕（左）因父母離異，由爺爺奶奶帶大。記者黃義書／攝影
廿六歲的楊宏裕（左）因父母離異，由爺爺奶奶帶大。記者黃義書／攝影

「其實沒想過自己會成為爺爺奶奶的主要照顧者。」廿六歲的楊宏裕因父母離異，由爺爺奶奶帶大。高中時，奶奶身體狀況不佳，開啟了他的照顧者人生。最近他才剛成為社會新鮮人，在工作與照顧間，他認為一定要找尋協力，才有辦法兼顧，根據一路走來的經驗，把外籍看護當作家人，合作無間。

楊宏裕在高中時一口氣參加四個社團，但為了分擔爺爺的照顧重擔，他退出社團，把上課以外的時間全部留給爺奶。楊宏裕知道自己無法照顧得盡善盡美，向爸爸爭取資源，替奶奶找外籍看護。但爺爺的壞脾氣，讓外籍看護走了一個又一個。

楊宏裕說，爺爺凡事照規矩，奶奶很看「奇檬子」，得先聊個天，讓奶奶抒發情緒，只要心情好，後續照顧就比較容易配合。他一開始沒將這些細節告知移工，導致爺爺一不開心就把移工罵到臭頭，移工不滿轉頭就走，最後倒霉的是所有人。

因為移工走得太頻繁，楊宏裕開始觀察爺爺奶奶可合作與不能合作之處，並把每次踩到的地雷記錄下來，像爺爺是軍人，喜歡發號施令，但該吃的飯還是會吃，只是得先讓爺爺滿足軍人習性。這次因為他事前交代仔細，移工「妮妮」與爺爺的衝突也降低。

楊宏裕說，搞懂爺奶需要什麼，照顧便不是這麼難，也能找

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到適合的施力點。未來找尋「新家人」，他認為自我覺察力以及溝通力非常重要。至於自己的老後生活模式，則嚮往與好友住在同一社區相互照顧。

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