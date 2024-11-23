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「停復保」12月23日失效 健保估增24億收入

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
健保停復保制度即將取消，衛福部健保署長石崇良指出，預估健保收入約可挹注23.6億元。圖／聯合報系資料照片
健保停復保制度即將取消，衛福部健保署長石崇良指出，預估健保收入約可挹注23.6億元。圖／聯合報系資料照片

健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部預告修正「全民健康保險法施行細則」，刪除停復保相關條文四條，增加一條過度條款，今年十二月廿三日起，國人出國即使超過六個月，需持續繳納健保費，不再容許先停保，返國後復保。健保署估計，此次健保改革，可替健保增加約廿四億收入。

長期定居在中國大陸的藝人黃安，時常在網路發文貶低台灣，但因持我國護照，只要生病就會返台使用健保資源，引發爭議。

健保法現行規定為，預計出國六個月以上者可申請停保，期間可免繳保費，一入境即自動復保，返國復保屆滿三個月，可再辦理停保。除了出國六個月以上的國人，失蹤未滿六個月者，其家屬也可辦理停保。

衛福部昨預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，預告期為二周，預告期若無異議，十二月廿三日起廢止停復保制度。衛福部社會保險司長劉玉娟表示，修正草案除了刪除停復保的相關制度，還加上過渡條文，今年十二月廿二日前，已辦理停保者，十二月廿三日後，應於「返國當天」依規定辦理復保，復保後，不再受理停保。新制將於十二月廿三日上路，該日起，即使國人出國超過六個月，一樣要繳納健保費用，讓全體國人履行義務恢復一致。

健保署長石崇良說，停保適用的二類對象，失蹤或出國超過六個月者，其中出國辦理停保者為大宗，據統計，目前已辦理停保者有廿一萬人，新制上路後，廿一萬人若返國需依規定繳交健保費，估計健保可增加廿四億收入。

醫改會研發組副組長吳奎彥表示，肯定政府此次作為，呼籲政策變更應該完善通知民眾，而非只有一個公文通知，應該讓海外國人充分了解新制，避免不知情而引發爭議。

保費 健保署

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