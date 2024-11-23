醫材解密／不是貴就好 心律調節器聽醫師的最好

裝心律調節器是老年病患常面臨課題，心臟退化造成心跳過慢，不僅生活不便，還有猝死可能，但調節器「貴才好嗎」；專科醫師建議病患依自身病症選擇，並聽主治醫師建議，配合術後追蹤治療，才能逐步恢復正常生活。

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部長、心臟血管科主任林圀宏指出，心律調節器是一種電子裝置，通常植在胸前皮下組織，再以導線連接心臟肌肉，若偵測心跳過低會判斷是否電擊，讓心臟跳動恢復正常。

林圀宏說，台灣目前1年約6、7千人動手術裝調節器，人數逐年攀升。除了老年患者和先天心臟問題的新生兒，臨床也曾遇過年輕上班族因注射新冠疫苗引發心肌炎，心律不整而裝調節器。

近年醫學科技發達，心律調節器種類眾多，傳統調節器有導線，經健保補助，患者部分負擔只需自費3萬元到5萬元，若為了美觀，也有數十萬元的無導線調節器。

林圀宏說，近年還有廠商推出藍牙遠端監控的心律調節器，若監測異常會自動報警，但建議患者還是聽從醫師意見選擇適合自己的設備就好，通常裝有導線的節律器即可，醫師更能精準將導線裝在對的地方，後續每半年回院追蹤。

「活得越久，接觸心臟節律器機率越大。」林圀宏說，年紀越大越容易碰上心臟鈣化，這時可能需裝設節律器，但千萬不要誤信坊間保健偏方，定期身體健康檢查才是良策。