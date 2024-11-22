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林聰明沙鍋魚頭70周年慶晚宴 韓國瑜誇讚比美鼎泰豐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影

嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。韓國瑜誇讚傳承三代林聰明沙鍋魚頭，比美鼎泰豐美食發跡史，代表良善認真的台灣人，良善付出提供美食服務。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧兒子，就讀韓國瑜妻子家族創辦的雲林維多利亞學校，韓國瑜參加學生家長林聰明沙鍋魚頭70周年慶晚宴，包括總統府資政張博雅、市長黃敏惠、縣長翁章梁、監察院秘書長李俊俋夫婦、立委王美惠及地方民代、商界、藝文、社團界近700多人參加，場面盛大熱鬧。

韓國瑜說，70年前台北有對夫婦推小車賣小籠包，後來成為轟動海內外鼎泰豐，同樣嘉市70年前林聰明夫婦擺攤及3張桌子，賣沙鍋魚頭，同樣成為全國知名美食，林佳慧上「網飛」節目受訪，將沙鍋魚頭推上世界，如今還帶「翅膀」飛到桃園機場設分店，鼎泰豐、林聰明沙鍋魚頭發跡史，代表良善認真台灣人，良善付出為大家提供美食服務，來嘉義吃林聰明沙鍋魚頭、喝阿里山茶，就是「爽啦！」

林聰明感謝父親傳承給他美食好手藝，黃市長協助觀光行銷， 開心女兒林佳慧願意接棒，他說，家裡油湯工作一般人不喜歡碰，女兒有興趣認真，大家愛來嘉義看魚頭、吃魚頭，吃了「變聰明！」。黃敏惠上台致贈大蛋糕祝賀，翁章梁也祝福美食傳承百年。　　　

林佳慧帶領團隊創意巧思，規畫「摸魚教」歡迎「魚頭教友們」參加魚頭教晚宴，10道澎湃佳餚，包括招牌沙鍋魚頭，安排古董老車展覽及市集，阮劇團表演，還有豐盛獎品摸彩，精彩70+1聰明感恩餐會，讓員工及賓客大呼過癮，席開碰上地震，大家有驚無險，直呼「餐會驚天動地。」

嘉市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
立法院長韓國瑜致詞。記者魯永明／攝影
立法院長韓國瑜致詞。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
林聰明及女兒林佳慧父女上台獻唱。記者魯永明／攝影
林聰明及女兒林佳慧父女上台獻唱。記者魯永明／攝影
10道澎湃佳餚，包括招牌沙鍋魚頭上桌。記者魯永明／攝影
10道澎湃佳餚，包括招牌沙鍋魚頭上桌。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影
嘉義美食林聰明沙鍋魚頭，晚間包場嘉市文創園區舉辦70周年慶晚宴，席開近70桌，立法院長韓國瑜等藍綠無黨政壇人士及縣市長等齊聚，展現林聰明及女兒林佳慧父女豐沛人脈。記者魯永明／攝影

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