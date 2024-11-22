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屏東四重溪溫泉季點燈 絢麗燈光藝術裝置吸睛

中央社／ 屏東縣22日電

屏東四重溪溫泉季今晚點燈啟動，屏東縣長周春米出席表示，規劃絢麗燈光藝術裝置，照亮四重溪及旭海溫泉區，活動持續到明年2月底，邀請民眾一起來。

2024屏東四重溪溫泉季今天晚上點燈，還舉辦踩街活動，由周春米與月琴民謠隊、北海道肚臍舞表演團及非洲鼓隊等表演團隊熱鬧登場，隊伍沿著四重溪溫泉老街遊行，穿著傳統與異國服飾的表演者依次亮相，熱鬧氣氛在四重溪街頭蔓延開來，也為四重溪溫泉季拉開序幕。

周春米致詞表示，四重溪溫泉季已成為屏東的冬季代表活動，今年開幕儀式邀請台灣知名的十鼓擊樂團震撼演出，透過鼓響將四重溪的燈光藝術逐步點亮，再配合煙火秀點亮夜空，讓光影與火花交織，為溫泉村注入全新生命力。

周春米說，屏東四重溪是台灣最南端的溫泉聚落，日照時間長、擁有強勁落山風，更有美人湯之稱的泉質，今年溫泉季不僅延續過去傳統，還擴大活動規模，有恆春半島的百家觀光旅宿業者合作方案，共同推出優惠活動，讓大家來四重溪享受溫泉，再到牡丹、恆春及滿州探索多元的地景地貌及人文環境。

縣府交通旅遊處指出，四重溪溫泉季系列活動中有規劃溫泉市集，還有配合年節的溫泉年街市集；另外，去年大受好評的「郵輪巴士」目前也已開放報名，首梯將在23日出發，共有25梯次；壓軸登場的溫泉路跑將於明年2月15日舉辦，有21K的半馬組、12K的挑戰組及3K的趣味組。

為方便旅客參加活動，屏東縣政府推出2條接駁車路線。交旅處說明，第1條路線從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配原有518路線公車，上午8時到晚上9時都有車次往返；第2條路線則從恆春轉運站接駁至四重溪，搭配原有的201路線公車，每天上午9時至晚上9時都有車次往返；身心障礙者也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達四重溪溫泉公園。

周春米 溫泉季

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