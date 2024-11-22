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台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

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台南規模5.4地震 氣象署：未來3天還有規模4.5以上餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天晚間20時40分台南發生規模5.4地震，最大震度5弱。圖／氣象署提供
今天晚間20時40分台南發生規模5.4地震，最大震度5弱。圖／氣象署提供

台南地區今天晚間地震不斷，規模最大為晚間20時40分規模5.4地震，最大震度5弱，震央在台南市佳里區，地震深度7.7公里，該起地震發生後3分鐘，鄰近地區也接續有2起規模3.5及4.3地震，9時19分又發生規模3.5地震。中央氣象署表示，此地震主因菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞擠壓，預計接下來3天還有規模4.5以上餘震

氣象署指出，20時40分的規模5.4地震有針對雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市發布國家及警報。地震主要原因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力往西傳遞，在相對脆弱處破裂造成地震，預計接下來3天可能還有規模4.5以上餘震，近期各地有明顯降雨，提醒民眾提高警覺。

氣象署表示，過去在這個地區也有短時間內接連發生地震的案例，一般規模5以上的地震，後面接連有幾起餘震都是常見現象。從歷史資料來看，此次地震震央半徑15公里範圍內，在1991年也曾發生過地震活動，當時最大規模為5.6，地震深度12公里，也有幾個規模4.5以上餘震。

氣象署指出，雖然這個地區規模5以上地震的次數少，但偶爾發生就會帶出一些餘震活動，屬正常現象。

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