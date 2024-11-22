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台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

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台南晚間發生規模5.4地震 天搖地動讓餐廳店內的人都往外衝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南晚間發生地震嚇壞許多人。圖／取自地震速報
台南晚間發生地震嚇壞許多人。圖／取自地震速報

中央氣象署表示，今天晚間8時40分台南發生規模5.4地震，最大震度5弱，震央在台南市政府北方 23.2 公里 ，位於台南市佳里區，地震深度7.7公里，許多民眾到市長黃偉哲臉書留言「搖很大，很嚇人」。

地震發生時，國家警報同時大響，因連日來震央都在佳里和麻豆一帶，引發當地民眾恐慌，8點40分的地震搖晃很久且震度很大，接著又晃了幾次，有民眾剛好到餐廳買晚餐，「店內的人都嚇到往外衝」，因連日密集發生地震已讓當地人感覺到害怕。

市長黃偉哲臉書貼文請市民報平安，各區民眾多回報平安，但說搖很大，有嚇到了，還有人說剛好在洗澡不知要不要衝出來，還有人說有聽到地鳴聲，今天傍晚6點多麻豆也發生地震，雖然只晃了一下，晚間8點40分接連又發生好幾次，不少人驚魂未定說「不要再搖了」。

台南晚間發生地震嚇壞許多人。圖／取自地震速報
台南晚間發生地震嚇壞許多人。圖／取自地震速報

台南 地震 黃偉哲

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