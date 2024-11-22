停復保將走入歷史 醫改會籲政府善盡告知責任

衛福部今天預告，旅外健保12月23日起不可停保，出國逾6個月仍要繳費。醫改會晚間表示，肯定落實健保精神，但呼籲政府應善盡告知制度改變責任，以免造成龐大欠款。

根據健保現行規定，國人若預定出國6個月以上，皆可辦理停保；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。失蹤未滿6個月者，家屬也可辦理停保，若超過6個月未尋獲，應追溯自停保當月起終止保險，並辦理退保手續。

不過憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

在憲法法庭要求的2年大限到期前1個月，衛福部今天預告健保法施行細則部分條文修正草案，健保自12月23日起廢止停復保，擁有中華民國戶籍者即須持續繳保費；已停保者維持停保，但返國當日復保後不再可停保。

台灣醫療改革基金會晚間在臉書（Facebook）發文表示，肯定政府落實健保精神。停復保規定帶來許多便利，但因旅外國人停保後，就不須續交保費，直到回台時復保並補繳費用，就可以使用健保看病，引發各界質疑不公、違反「健保量能付費、危難共擔精神」。

醫改會強調，長期主張全民健保與商業保險不同，長期住在台灣的居民才是優先保護的對象，旅外國人可能沒有負擔對等義務，卻享有和台灣人相同的就醫權益，就可能引發有違公平保費繳納的質疑。

對於目前尚在停保階段的旅外國人，醫改會呼籲，政府不但應維護其權益，也須告知制度改變，避免如過去發生一紙行政文書通知，但民眾沒有收到，進而造成龐大欠費的狀況。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，非常支持這個預告法條，既然是中華民國國民，就要繳費，雖然有的人會說自己少用，但全民健康保險法設立的精神，就是「有錢要幫沒錢的、少用健保的人要幫多用健保的人」的社會互助概念，因此停保條款落日後，就是回到最初健保設立精神，更可幫助社會保險更永續。