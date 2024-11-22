9.5萬青少年使用新興菸品 董氏：勿落入只禁紙菸迷思

新興菸品威脅民眾健康，世界衛生組織（WHO）指出，菸草公司目標是要讓下一代對尼古丁成癮，新興菸品是其捷徑。董氏基金會指出，台灣10年內已有7.9萬青年使用電子煙，1.6萬青少年使用加熱菸，合計逾9.5萬人使用新興菸品，近期菸草公司卻透過各種管道力推「只禁紙菸」政策，並扭曲攻擊董氏基金會不禁紙菸，舉心叵測。

董氏基金會發布聲明指出，基金會40年來推動「全面禁止所有菸品」，並非偏廢紙菸，菸草公瘀表面上說禁售紙菸，實則是為掩護加熱菸上市、銷售，並阻撓包含提高菸稅在內的菸害防制相關政策上路，「菸草公司是加害者，無論吸菸者、不吸菸者，都是一手、二手、三手菸被害人。

董氏基金會以WHO「菸草控制框架公約」為準則，揭露菸商真面目，預防年輕人吸菸，幫助老菸槍戒菸，並致力於菸害防制立法，禁止菸商廣告促銷，贊助建立無菸環境，推動課徵菸捐、增加菸稅等，盼能落實青少年禁菸政策，並透過戒菸就贏比賽，推動電子煙、加熱菸戒除。

董氏基金會指出，國際公認最有效的菸害防制政策，是「提高菸稅、以價制量」。基金會民國87年起推動開徵菸品健康福利捐，並強調整體菸稅應達菸價75%，才能達成WHO所說的「以價制量」目標。

希望各界勿再相信菸商說法，立法委員應監督政府執法、取締違法新興菸品，防制新興菸品成為喪屍煙彈等毒品吸食載具。