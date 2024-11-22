過專利期老藥藥價調整太倉促 健保署延至明元旦上路
健保藥價每年定期評估是否調整，大原則是讓過專利期的藥物降低健保給付，將有限的健保財源花在新藥、新科技給付上。近期藥價調整公告因預告期間過短，來不及因應。衛福部健保署長石崇良表示，近期已聽見各界意見，因此今天發布公文，公告藥價調整延至明年元旦上路，受影響藥品約數十項。
健保署在11月19日公告部分調整藥價品項，並且原本預計在12月1日生效新藥價，有基層藥師反映緩衝期太短，希望能延長實施時間。
石崇良解釋，每年藥品的藥價調整可以分成兩種，第一種包含第一類藥品為過專利期藥品，以及過專利期超過5年的第三類藥品，這種藥品會是年度一起調整，並且統一在每年4月1日有新藥價生效，影響品相較多。
第二種為過專利期5年內的藥物。石崇良表示，此類藥物並非年度一次調整，會依照每個藥品的過專利期間調整，一季調整一次。11月公告的調整品項即為此類，原訂12月生效，但是今年作業延遲較晚公布，考量原本間隔時間較短，因此今日公告延後到明年1月1日相關藥價調整才會生效，影響品項不多，僅有數十多項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言