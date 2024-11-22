黃映蒲歸鄉特展以「黃昏的故鄉」喚起台灣人的集體回憶

雕塑藝術大師黃映蒲，以「虔誠心、靈活手」創作半輩子，雕塑出一件件或栩栩如生、或意涵深具的作品。今年適逢人生70個寒暑走過，特別於11月23日至12月11日，在台中市大墩文化中心大墩藝廊（一），舉辦一場「黃映蒲歸鄉雕塑展-黃昏的故鄉」特展。

現場展出的29件作品，每一件都取材於一首台灣經典老歌，並在黃映蒲純熟的技法下，讓一首首帶有濃厚鄉土氣息的旋律、化為具象的雕塑，相互唱和。

而這場特展，不僅是他對個人藝術創作階段性的結語，也是一場關於台灣集體回憶的深情告白，更是他為截至如今2萬5,000多個日子的生命起伏、留下最深沉難忘的印記。

在這場特展中，黃映蒲以他一貫的質樸風格，選擇不依賴模特兒、也不追求華麗的雕刻技巧，而是僅憑一張簡單的線條圖，把腦海中的記憶轉化為具象雕塑。

這些作品中所描繪的，是台灣人獨有的集體回憶，那是古老的歌聲、是兒時在鄉間奔跑的快樂、更是簡樸卻幸福的生活。「我不想感動任何人，只是希望能讓那些純真、純樸的幸福歷史，再次回到記憶中、回到夜半的夢裡。」黃映蒲如此形容他的創作初衷。

作品裡，包括了《望春風》、《雨夜花》、《港都夜雨》等；以歌曲為題、每一件雕塑都彷彿是一首詩，吟唱著那些屬於台灣的悲歡離合。

黃映蒲用他純熟的技法，將一個個音符、一段段旋律，刻劃成有形的藝術創作；這些作品沒有華麗的表象，卻充滿了莫大的張力與深厚情感。

創作時，黃映蒲更致力於讓這些古老的歌曲與記憶，再度被喚醒。他強調，「記載只是數據，歷史不應該只是文字或數字的記錄；真正的歷史，是生養我們的這塊土地。」

於是，系列作品看著看著，讓人彷彿能夠聽見那消逝在風中的歌聲重現。無論是「獨夜無伴守燈下，春風對面吹...」，以生動流暢臺語、唱出少女想望愛情心聲的《望春風》；或是「今日又是風雨微微、異鄉的都市....青春男兒不知自己、要行叨位去....」，唱出四海為家的男兒觀覽夜雨傷感心情的《港都夜雨》。

作品融入歌聲的當下，不僅喚起了生命中深沉的記憶，也共感過去那個簡單又純樸台灣社會的真性情。

「這塊土地像母親般地呵護我們，用淚水、汗水養育我們；而今，我們卻漸漸將她淡忘。」黃映蒲說道。

而一首首的台灣老歌，直接見證了上一代人生活中的喜怒哀樂、悲歡離合；黃映蒲認為，它們不應該被遺忘、而是應該成為年輕一代珍視的文化財產。

他希望透過這些作品與歌聲，讓觀者能夠重新感受到台灣這塊土地的溫暖與厚度；也讓大家重新審視你我與這塊土地之間的情感聯結。

悲情也好、快樂也好，一旦記起那些曾經陪伴著2、3、4年級生們成長的歌聲與情感，生命就會被療癒、也會有不一樣的感知。

黃映蒲坦言，年輕時，生活曾面臨種種挑戰，這次展覽的初衷，不僅是為了個人創作生涯，劃上一個階段性的圓滿句號；也在療癒曾經跌宕起伏的歲月傷痕；更希望能喚起年輕世代對台灣文化與歷史的重視。

對於未來，黃映蒲依然充滿著創作熱情。他計畫把這些以台灣老歌為靈感的作品、推向更廣的舞台，讓更多人能夠通過一件件雕塑、感受到台灣的美麗與哀愁。

黃映蒲的「黃昏的故鄉–歸鄉」特展，不僅是一場藝術饗宴、更是一場屬於台灣情感與記憶的文化對話。他提醒著人們，無論時代如何變遷，這塊土地上那些真摯的情感與純樸的記憶，都不應該被遺忘。