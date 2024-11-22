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義大醫院與恆基、南門醫院簽署備忘錄 升級偏鄉醫療

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義大醫院為提升偏鄉醫療品質，今與恆春基督教醫院、恆春南門醫院共同簽署合作備忘錄。記者郭韋綺／翻攝
義大醫院為提升偏鄉醫療品質，今與恆春基督教醫院、恆春南門醫院共同簽署合作備忘錄。記者郭韋綺／翻攝

屏東牡丹鄉地處偏遠，醫療資源匱乏，義大醫院為提升偏鄉醫療品質，今與恆春基督教醫院、恆春南門醫院共同簽署合作備忘錄，提供實地醫療、遠距醫療、預防保健、衛教服務等醫療照護，為守護偏鄉居民健康盡心力。

牡丹鄉是台灣最南邊的原住民鄉，地理位置偏遠，從恆春鎮到牡丹鄉車程至少2小個，往返就需花上4小時，當地居民就醫相當不便，義大醫院啟動整合高屏地區醫療資源，輔導恆春半島2家醫療機構深入偏鄉服務。

義大醫院副院長洪士元表示，此次醫療合作將把先進醫療資源，引入偏遠地區，提供更多元和專業醫療照護，改善牡丹鄉醫療品質，增加居民就醫的可近性、可用性與便利性。

洪士元說，義大醫院2007年投入支援屏東偏遠地區的醫療服務，尤其偏鄉和離島醫療發展，提供全方位資源和優質照護，迄今超過18年，涵蓋10多個醫學科別。

3年前，在屏東竹田鄉設立「屏東義大醫院」已經動土，這次與恆基及南門醫院合作備忘錄，盼能持續深化屏東在地醫療服務承諾，提供更優質醫療服務及完善照護環境，縮短醫療城鄉差距。

義大醫院為提升偏鄉醫療品質，今與恆春基督教醫院、恆春南門醫院共同簽署合作備忘錄。記者郭韋綺／翻攝
義大醫院為提升偏鄉醫療品質，今與恆春基督教醫院、恆春南門醫院共同簽署合作備忘錄。記者郭韋綺／翻攝

偏鄉 屏東 義大

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