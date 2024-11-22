首屆糧商衛生安全評核 泉順山水米獲菁英組冠軍

為提升碾米廠衛生安全，農糧署首度辦理糧商業者衛生安全評核，苗栗縣泉順山水米公司獲菁英組冠軍。業者表示，公司創立45年，藉此次評核驗證了碾米業邁向現代化的成果。

以往外界對於傳統碾米廠多停留在粉塵、昏暗、環境不佳的印象，農業部農糧署為提升國內碾米廠環境衛生，確保國產米品質，提升消費者信心，今年首度辦理「糧商業者衛生安全評核計畫」。

苗栗縣苑裡鎮泉順山水米公司報名參加評核，業者今天說，接獲農糧署通知，榮獲菁英組冠軍。

泉順山水米公司董事長李東朝指出，公司自1979年創立至今，持續在食品安全衛生及相關管理製程上努力精進，原料稻穀自乾燥、入倉、儲存及出倉等，進行自動化處理，大幅減少食品加工歷程中的人為觸碰，提高食品安全衛生標準，讓消費者更安心；此外，倉儲也由傳統包袋改為冷藏筒倉、噸袋收儲等，一路冷藏保鮮，讓米的品質長保新鮮。

李東朝說，公司是ISO22000認證的食品安全衛生工廠，有CAS台灣優良農產品認證、HALAL清真標章、有機加工儲運認證、TAP產銷履歷農產品認證、鮮食廠客戶定期到廠稽核等嚴格外部審查機制把關，這次獲此殊榮非常欣慰，長久以來的努力終於獲得認可，驗證了碾米業邁向現代化的成果。

他指出，泉順山水米是在地稻米產業鏈的核心，除落實糧食安全衛生管理，並配合政府外銷政策，用更具有國際公信力的各式認證與標章，向全世界消費者保證台灣米的高品質，讓台灣好米站上全球銷售的舞台。