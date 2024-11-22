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「希望」沉浸展演再進化 向花花世界獻祝福

中央社／ 台北22日電

為世界各處戰事祈福，科文双融、双融域與白鷺鷥文教基金會攜手合作「希望、和平、愛」虛實沉浸展演，集結舞蹈、音樂、美術等元素，透過多重感官體驗，投入鋼琴家盧佳慧創造的花花世界。

白鷺鷥文教基金會去年逢創立30周年，推出「希望」虛實沉浸展演，此次「希望、和平、愛」虛實沉浸展演則是「升級版」製作。展前記者會今天舉行，科文双融執行長黃宛華致詞表示，此次籌畫過程體現「完美主義」精神，除修改段落，還有創新曲目，這檔從心出發的作品，完全可以感動人心。

白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀表示，文化與科技結合最初是困難的，因為分屬完全不同思考與做事方式，但透過長期經驗，逐年已能夠整合虛實，在面對AI時代來臨也保有核心文化價值，就像此次展演中運用AI生成科技，傳達人們要如何以愛為基礎，因應全世界對和平的渴求與對未來的希望。

「希望、和平、愛」虛實沉浸展演由白鷺鷥文教基金會董事長、鋼琴家盧佳慧原創及策展，精選白鷺鷥文教基金會過去跨界之作，重製為沉浸式作品，並共分4部分，包含「向暘」、「蝴蝶蘭」、「迷」及「殉」。

盧佳慧說，展覽主視覺題字中的「希望」是取自已故父親盧修一的書法字，在戰爭、疾病相繼而起的動盪年代，她認為應該要以藝術這種無國界的力量撫慰人心，並傳播正向能量，她很感念有機會能發表這檔作品，表達心中的愛與希望。

此次展演共創團隊包含舞者暨動作指導張逸軍、技術總監張文杰等，在「迷」演出部分中，除有張逸軍與盧佳慧同台共舞，也有盧佳慧外公、已故畫家陳慧坤作品作為沉浸展投放畫面，讓觀眾彷彿融入台灣磅礡山水之中。

「希望、和平、愛」虛實沉浸展演即日起至24日、29日至12月1日將於台北双融域空間登場。

展覽資訊 鋼琴 音樂

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