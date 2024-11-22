桃機Flying Melody公共鋼琴 邀請各方高手炫技上傳

為豐富旅客機場體驗，桃園機場自今（22）日起至12月25日舉辦Flying Melody公共鋼琴表演活動，邀請民眾點播想聽的曲目，同時開放各方高手、音樂素人上台炫技演奏，將影片上傳留下專屬記憶並參加票選活動，透過持續流瀉的音樂，舒緩旅程的壓力，增添獨特且溫馨的旅行體驗。

機場公司表示，「Flying Melody」是桃園機場第二航廈南側5樓商場休息區，佈置以琴鍵及音符為主題的公共鋼琴表演區，每天上午9時至晚間19時開放期間，歡迎民眾於非自動播放時段上台演奏炫技。開放試營運以來，有初學鋼琴的小男孩彈奏台北捷運列車進站音樂；另有來觀景台追飛機的熱血高中生彈奏周杰倫夯曲「稻香」；也有韓國姊妹花、日本歐吉桑帶著行李在此彈奏世界名曲、當地流行音樂，讓機場不僅是交通運輸場站，更成為各國旅客跨文化、跨語言的交流樞紐。

Flying Melody公共鋼琴有超過2千首曲目開放民眾線上點歌，每週三及週五的09：00 - 09：30、12：00 – 12：30及17：00 – 17：30三個時段輪播曲目。除了點播樂曲外，自即日起至12月25日徵求民眾上傳演奏的影片，分享連結至活動網站並標記「#桃園國際機場」參與人氣票選活動，最高前三名可獲贈最高10000點LINE點數，參加者也有機會獲得桃園機場公司獨家限量製作的機場跑道滑鼠墊組紀念品。