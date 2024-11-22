本土小牙醫周日上街抗議 國際牙醫聯盟反嗆罔顧偏鄉

波波醫師爭議不斷擴大，本土小牙醫聯盟不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」中，有條件開放海外牙醫生赴偏鄉執業，預計在24日上街頭反抗。國際牙醫聯盟理事長林宗億指出，不要抹黑是國外學歷醫師，本土牙醫不該為自己利益傷害偏鄉民眾權益。

日前因禾馨診所劉姓醫師執行子宮鏡手術時，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，造成患者出血死亡，後續被外界發現揪出該名醫師畢業於波蘭的波茲南醫科大學，即「波波醫師」，掀起國內對波波醫師的爭議。

由於，波波醫返國後多數投入牙科，先前本土牙醫反對衛福部的偏鄉醫療計畫，開放讓尚未考取國考的海外學歷醫學生赴偏鄉執業，認為是替波波醫師開後門，最近因波波醫師爭議，再次提出反對此計畫。

林宗億指出，依法出國留學，又不是滔天大罪，網路流傳的波波醫師名單不應如此被獵巫霸凌。再者，海外學歷醫師採認嚴格審查，呼籲主管機關依法讓這些學生回國順利應考並實習完畢，政府應以國人健康與福祉為優先考量，不要讓任何團體因自身利益而曲解法令。

據衛福部統計，台灣牙醫資源78%集中在六都，目前仍有209個鄉鎮為牙醫缺乏地區，其中55個鄉鎮更是全無牙醫。

林宗億說，認同衛福部計畫順序，由本土牙醫開始在偏鄉服務，「額滿我們無法選填，我們都甘之如飴」，但請小牙醫聯盟切勿自己不填，同時又不讓偏鄉牙醫量能充實，不應如此罔顧偏鄉地區的國人健康。