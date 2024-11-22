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環境部：24日西半部空氣品質亮橘燈 26日才改善

中央社／ 台北22日電

民眾周末外出注意空氣品質環境部今天說，根據監測資料，24日至25日西半部擴散差導空氣品質不良，空氣品質為為橘色提醒，直至26日隨東北季風增加才改善。

環境部今天發布新聞稿指出，綜合最新氣象、模式及空品監測結果顯示，今天至明天為東北風，南部地區位於下風處，導致汙染物持續累積，24日環境風場將轉為偏東風，西半部風速微弱，將導致空氣品質變差。

環境部表示，24日環境風場轉為偏東風並持續至25日，因風速較弱，加上西半部水平擴散不佳，導致汙染物累積，西半部地區細懸浮微粒（PM2.5）將達40至50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部說，預計26日白天鋒面通過以及東北季風增強，空氣品質就會逐漸改善，請民眾留意空氣品質變化。

環境部說，已經通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部也提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

東北季風 環境部 空氣品質

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