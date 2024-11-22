林業署開放民眾受訓移除綠鬣蜥 明年目標12萬隻

綠鬣蜥危害環境嚴重，林業署今天決議將比照埃及聖䴉模式組成移除團隊，並讓地方政府開放民眾接受訓練後共同移除，成蜥每隻新台幣250元，中央、地方合作明年要移除12萬隻。

綠鬣蜥流竄中南部縣市，造成生態危害，根據農業部推估，全台約有20萬隻綠鬣蜥，其中屬台南、高雄及屏東數量最多。

農業部林業及自然保育署今天邀集多個縣市召開會議，除了解地方政府移除綠鬣蜥困難，並提出精進方案，盼與地方政府共同協力降低綠鬣蜥數量。

林業及自然保育署署長林華慶會後說明，今天會議決議有多項結論，包含地方政府委外移除綠鬣蜥的標案應擴大移除人力及移除區域、或委託多家專業團隊共同執行，提高移除量能與覆蓋率。

對於三不管地帶、軍營等禁制地區，林華慶說，林業保育署會協調進行跨機關及部門協調，與地方政府共同移除。

林華慶也說，地方政府針對綠鬣蜥的委外移除標案應善用政府採購法規定，在契約增加可跨年度的擴充條款，使移除工作不會因新舊年度計畫未能銜接而中斷、讓綠鬣蜥繼續繁殖。

而除了委託專業團隊或業者外，林華慶表示，後續將請地方政府開放個人或團體在接受訓練後發給識別證，一起來協助移除綠鬣蜥，林業保育署也會比照埃及聖䴉模式另組綠鬣蜥移除團隊，機動協力各縣市政府移除。

林華慶說，綠鬣蜥體型大小不同，會議認為應加強移除具繁殖力的成蜥（吻肛長30公分以上），才能更有效阻絕綠鬣蜥族群擴大，因此將提高移除費用。

關於綠鬣蜥移除建議單價，林華慶說，經討論後達成全國一致的共識，委託專業廠商移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻500元、未達30公分每隻200元。

如果是完成受訓參與移除的民眾則給予成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵，除現金外也可提供等值禮券或農產品。

林華慶表示，林業保育署與地方政府已經設定全國及各縣巿應移除的綠鬣蜥數量目標，明年全台要移除12萬隻的綠鬣蜥目標，未來也將每個月檢討公布目標。

林華慶說，綠鬣蜥引入跟入侵是長時間人為管理失當產生的後果，為了避免之後更大生態浩劫代價，「移除是不得不選擇」，並非是要刻意汙名化綠鬣蜥，也會在不帶給其額外痛苦來進行移除。