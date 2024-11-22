每隻500元 綠鬣蜥移除經費初估4到6千萬

中南部縣市綠鬣蜥泛濫成災，農業部林業及自然保育署今召開移除綠鬣蜥精進策略會議，會中達成擴大移除量能、使用高效能工具、移除需持續不中斷等多項共識，中央也將組成綠鬣蜥移除團隊，與地方共同協力，未來將訂定移除目標，每月檢討對外公布。外界關注的綠鬣蜥移除單價則確認為全國一致，最高為具繁殖力的成蜥(吻肛長含30公分以上)，每隻500元，初估移除經費4到6千萬。

各縣市反應綠鬣蜥越來越多，引發農業災損、民眾驚慌。農業部林業及自然保育署今邀集地方政府、學者及民間專家討論綠鬣蜥移除精進策略。林業署指出，今天會議除聽取地方政府反映綠鬣蜥移除所遭遇的問題，也針對近來外界提醒移除行動每因新舊年度標案並未銜接導致數月移除空窗期、部分縣市交界區域成為三不管地帶、軍營等禁制地區成為族群庇護溫床、應讓更多有意願者參與等意見深入討論。

會議進行約三小時達成九項共識，未來移除精進策略及重要原則包括，在無公安之虞情況下，應積極使用空氣槍等合規槍枝與高效工具。地方政府委外移除綠鬣蜥標案，應擴大移除人力及移除區域、或委託多家專業團隊共同執行，提高移除量能與覆蓋率。

針對三不管地帶、軍營等禁制地區，林業保育署將進行跨機關及部門協調，與地方政府共同移除。委外移除標案部分，應善用政府採購法規定，於契約增加可跨年度的擴充條款，使移除工作不至於因新舊年度計畫未能銜接而中斷。也請地方政府開放個人或團體於接受訓練後發給識別證，共同協助移除，林業署也將另組綠鬣蜥移除團隊，機動協力各縣市移除。

成蜥具繁殖力，會中也確認針對成蜥應加強移除，更能有效阻絕綠鬣蜥族群擴大，故酌予提高移除費用，未來將設定全國及各縣市應移除之綠鬣蜥數量目標，每月檢討並公布。

綠鬣蜥移除建議單價，經討論後達成應全國一致的共識，林業署指出，委託專業廠商之移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥(吻肛長含30公分以上)每隻500元、未達30公分每隻200元；完成受訓參與移除之民眾給予成蜥(吻肛長含30公分以上)每隻250元、未達30公分每隻100元之獎勵，除現金外亦可提供等值之禮券或農產品。

林業保育署特別指出，該署將比照埃及聖䴉模式組成移除團隊，投入各縣市協助移除綠鬣蜥，中央、地方共同結合民間力量攜手努力，找出對的方法，全面且持續不中斷的行動，絕對可以盡快控制綠鬣蜥族群。

林業署署長林華慶表示，今天台中、南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東等縣市都參與會議。現在以屏東、高雄綠鬣蜥數量最多，有信心未來一年綠鬣蜥數量能控制，使得其數量能向下，但還是要穩扎穩打，更別在農業區造成更大災害。已請縣市政府本月底完成標案，林業署也將爭取經費，協助地方盡快移除，目前初估約4千到6千萬元經費。

至於外界擔心綠鬣蜥移除獎勵，恐變相鼓勵繁殖。 農業部指出，已公告禁止飼養、繁殖綠鬣蜥，民眾切勿私養，以免觸法，若發現疑似違法繁殖情事，請撥打市民專線1999，或林業保育署24小時專線0800-000-930通報。